Odgođen lančani kolaps metalnog sektora u BiH, novi rok 1. maj

Zenička željezara, nastaviće, ipak da kupuje željeznu rudu iz Nove Ljubije, potvrđeno je ATV-u iz prijedorskog rudnika. BiH je decenijama prepoznatljiva po industriji čelika.

Privremenom odlukom sačuvaće se više hiljada radnih mjesta u rudniku, Željezari i Željeznicama Srpske.

,,Opstanak rudnika u Prijedoru zavisi od Željezare. Željezara u Zenici je jedini kupac rude iz Omarske i naše poslovanje je direktno povezano s njihovim poslovanjem. Ukoliko ne bude odluke od strane BiH, odnosno Savjeta ministara od uvođenja kvota na uvoz čelika u BiH upitno je poslovanje Željezare u Zenici. Nažalost i u Prijedoru, vjerovatno će situacija biti da se moramo preispitati kako dalje i gdje da plasiramo svoju rudu’’, rekla je Suzana Gašić, zamjenik direktora ,,Nova Ljubija’’ Prijedor.

Stečajni postupak Željezare već je na pomolu. Dužni su 350 miliona maraka. Zahtjev predstečajnog postupka, kažu, pripremaju i iz Nove Ljubije. Za sve je kriva neadekvatna zaštita domaće proizvodnje. Odluke o recipročnim mjerama još uvijek nema, jer je Federalna Vlada promijenila stav. u posljednjem trenutku od Savjeta ministara traži uvođenje kvota samo za Srbiju, iako su prethodno drugačije dogovorili sa zeničkom Željezarom.

,,Sindikat je više puta urgirao prema Vladi FBiH i Vijeću ministara, očigledno se naš glas nije čuo. Poslije ovog mislim da nemamo više puno vremena. Po ovim informacijama koje smo dobili iz Uprave, ne znamo više šta da čekamo", rekao je Rašid Fetić, predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica.

,,Ovdje se ne radi samo o dvije hiljade radnika, njihovih porodica. Ovđe se uzročno- posljedično i o pitanju kompletne metalne industrije, uključujući i rudnike i Željeznicu’’, rekao je Almir Salihović, predsjednik Sindikata metalaca FBiH.

,,Mi ako ne potpišemo te ugovore već smo ih donekle i prolongirali. Mi imamo sirovine do 1.maja.Tada, ako ovo ne uradimo moraćemo gasiti visoku peć, a samim tim i kompletnu proizvodnju. Ne možemo ulaziti u rizik da sa tri broda koji koštaju 50 miliona dolara ulazimo u rizik da nešto kupimo i nešto proizvedemo, a ne možemo prodati jer smo nekonkurentni na tržištu’’, rekao je Ahmed Hamzić, suvlasnik i generalni direktor Nove Željezare Zenica.

Ako Zenička željezara nastavi da kupuje rudu iz Nove Ljubije, više od 600 rudara u Prijedoru i oko 1.700 radnika Željeznica Srpske mogu bar privremeno odahnuti. Jer upravo ovim prugama, na godišnjem nivou, Željeznice Srpske prevezu oko 1.400.000 tona željezne rude i repromaterijala, ostvarujući prihod od oko 19 miliona maraka, što čini čak 60 odsto ukupnog prihoda od robnog prevoza. Lančani kolaps, koji bi povukao rudnik, željezaru i željeznicu za sada je odgođen. Ali rok traje do 1. maja. Ako do tada ne bude odluke o zaštiti domaće proizvodnje, moglo bi doći do kolapsa čitavog metalnog sektora u BiH. U ovim vagonima danas ima tereta. Pitanje je, hoće li ga biti i nakon 1. maja?