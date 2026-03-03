Kovačević: Zainteresovanost američkih partnera za realizaciju projekata u Srpskoj

Foto: x / Radovan Kovačević

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je danas u Bijeloj kući prisustvovao sastanku srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD Džerodom Ejgenom.

