Kovačević: Zainteresovanost američkih partnera za realizaciju projekata u Srpskoj

ATV

03.03.2026

18:43

2
Ковачевић: Заинтересованост америчких партнера за реализацију пројеката у Српској
Foto: x / Radovan Kovačević

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je danas u Bijeloj kući prisustvovao sastanku srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD Džerodom Ejgenom.

Жељка Цвијановић са Џеродом Ејгеном

Republika Srpska

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

"Sastanak je protekao u odličnoj atmosferi i uz iskazanu zainteresovanost američkih partnera za realizaciju brojnih gasnih i drugih energetskih projekata u Republici Srpskoj", rekao je Kovačević.

Џерод Ејген

Svijet

Ko je Džerod Ejgen? Visoki savjetnik Donalda Trampa sastao se sa Željkom Cvijanović

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Džerod Ejgen

Radovan Kovačević

Željka Cvijanović

Komentari (2)
