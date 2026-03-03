Kovačević: Zainteresovanost američkih partnera za realizaciju projekata u Srpskoj

Autor:ATV
03.03.2026
18:43
Komentari:2
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je danas u Bijeloj kući prisustvovao sastanku srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD Džerodom Ejgenom.
Republika Srpska
Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom
"Sastanak je protekao u odličnoj atmosferi i uz iskazanu zainteresovanost američkih partnera za realizaciju brojnih gasnih i drugih energetskih projekata u Republici Srpskoj", rekao je Kovačević.
Danas sam u Bijeloj kući prisustvovao sastanku srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD, Džerodom Ejgenom.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) March 3, 2026
Sastanak je protekao u odličnoj atmosferi i uz iskazanu zainteresovanost američkih partnera… pic.twitter.com/H5Be2F5K3J
