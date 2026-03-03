"Objave PSS i Stanivukovića čista manipulacija": Kličković ostaje uz Đokića

03.03.2026
19:55
Komentari:1
Gojko Kličković ipak neće biti u Pokretu Siguran Srpska Draška Stanivukovića.
Iako se krajem godine lider PSS pohvalio da je u svoje redove preveo načelnika opštine Krupa na Uni, čini se da je danas Kličkovića u Socijalističku partiju "vratio" Petar Đokić.
Naime, predsjednik Socijalističke partije sastao se sa načelnikom opštine Krupa na Uni, a kako je rečeno za Provjereno.info, Kličković je potvrdio pripadnost Socijalistima.
On je rekao da su objave PSS i Draška Stanivukovića čista manipulacija koja priliči onima koji politiku vide kao igru.
