Ko će se povući iz trke za predsjednika?

Prethodnih dana u javnosti su se pojavile informacije da bi Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, rado "predao" kandidaturu za predsjednika Republike Srpske lideru Pokreta Sigurna Srpska Drašku Stanivukoviću.

Sam Blanuša je juče za ATV rekao da ostaje kandidat za predsjednika Srpske, međutim Stanivuković danas tvrdi da su dogovori i dalje u toku.

"Meni je i obaveza da postupam u skladu sa odlukama organa stranke, tako da je to sasvim jasna situacija. Naravno, mi ćemo razgovarati, ja ću lično razgovarati sa Draškom Stanivukovićem. Biće i međustranački razgovori između opozicionih stranaka“, kaže Blanuša za ATV.

I prije Blanuše SDS-ova Aleksandra Pandurević je rekla da će lider ove stranke biti kandidat.

"Skupština SDS i Glavni odbor SDS donijeli su jednoglasnu odluku da je prof. dr Branko Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske u oktobru 2026. I tu je tačka", napisala je Pandurevićeva.

Stanivuković: Blizu smo dogovora

Kao što je i najavljeno Blanuša je razgovarao sa predsjednikom PSS. Bar tako tvrdi Draško Stanivuković. Kaže da su se sastali na ručku koji je trajao duže od dva sata.

"Mi smo juče imali jedan ugodan ručak preko dva sata. Da smo se savršeno razumjeli i da smo tu ugodno pričali i da o tim temama treba da razgovaramo na tim mjestima. Rekao bih da smo se dobro razumjeli i da smo blizu dogovora", rekao je zagonetno Stanivuković.

Na molbu da pojasni šta to znači samo je rekao: "Vidjećete".

Da li će Blanuša ostati kandidat za predsjednika, ili će to prepustiti Stanivukoviću, kao što kaže lider PSS vidjećemo.

Djeluje da za sada veću želju da uđe u izbornu trku ima Stanivuković, iako Blanuša tvrdi da će poštovati odluku stranke na čijem je čelu.

Analitičare ne bi iznenadilo povlačenje Blanuše

Iako su iz SDS-a ranije samouvjereno najavili Blanušinu kandidaturu, njegovo odustajanje u korist Draška Stanivukovića za analitičare ne bi bilo iznenađujuće.

"Javnost ima pogrešnu percepciju o SDS-u. SDS još uvijek funkcioniše na onoj prošloj snazi i prošlom ugledu, istorijskom ugledu. Današnji SDS nema nikakve veze sa tim SDS-om“, smatra politikolog Dragomir Vuković.

Spekuliše se i da je dio članstva Blanuši zamjerio to što je u Predsjedništvo stranke uključio Mirka Šarovića i Mladena Bosića.

Podsjećamo, kako su ranije rekli izvori ATV-a, njihovo uvođenje u Predsjedništvo stranke imalo je za cilj da jedno od najviših tijela SDS-a podrži povlačenje Blanuše i prepuštanje kandidature Stanivukoviću.

Ni Šarović ni Bosić nisu komentarisali ove navode. Šarović se na telefon nije javljao, a Bosić izjavu nije htio dati.