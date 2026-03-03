Dodik: Podrška za rješavanje problema nuklearnog oružja

Republika Srpska jasno podržava napore SAD da riješi problem nuklearnog oružja u Iranu, kao i nastojanja Izraela da osigura svoju i bezbjednost jevrejskog naroda, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Iran je u BiH bio veoma negativno pozicioniran u našim ključnim, sudbonosnim trenucima kao što je bilo prilikom raspada bivše Jugoslavije. Slali su oficire koji su organizovali mudžahedinske jedinice koje su činile ogromne zločine nad srpskim narodom", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon predavanja američkog generala Majkla Flina.

On je naveo da je potom iranska Ambasada radila na promociji muslimanskih i džihadističkih vrijednosti protiv srpskog naroda i hrišćanstva.

"Njihova organizacija kampa `Pogorelica` dovela je do stvaranja radikalnih islamista koji su širom Evrope i svijeta učestvovali u terorističkim napadima, a jedan od onih koji se najviše pamti jeste 11. septembar /2001. godine/ u kojem su napadnute SAD", podsjetio je Dodik, prenosi "Srna".

On je naglasio da je Republika Srpska zahvalna novoj američkoj administraciji predsjednika Donalda Trampa koja je razumjela da je rad bivše administracije bio pogrešan i da postoji mjesto u svijetu, kao što je Srpska, gdje su napravili nepravdu.

"Skidanje sankcija, pozicioniranje i razgovori koje imamo rezultat su tog saznanja, a i mi radimo sa ljudima u Americi koji imaju interesa da razumiju i shvate našu poziciju ovdje", rekao je Dodik.