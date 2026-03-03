Logo
Gradonačelnik Prijedora s mitropolitom Jefremom i episkopom Savom

03.03.2026

13:42

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, na poziv Njegovog Visokopreosveštenstva mitropolita banjalučkog Jefrema, posjetio je sjedište Eparhije banjalučke, gdje je upriličen srdačan i prijateljski susret s mitropolitom Jefremom i Njegovim Preosveštenstvom episkopom marčanskim Savom.

Na sastanku je razgovarano o brojnim temama od značaja za duhovni i društveni život grada Prijedora. Poseban akcenat stavljen je na značaj očuvanja vjere kao temelja ličnog i kolektivnog identiteta, te na ulogu Srpske pravoslavne crkve u očuvanju duhovnih i moralnih vrijednosti koje vijekovima oblikuju naš narod. Istaknuto je da su naši hramovi i svetinje živi svjedoci istorije, mjesta sabranja, utjehe i nade, te stubovi na kojima počivaju naša tradicija, kultura i zajedništvo. Očuvanje i obnova svetinja prepoznati su kao trajna obaveza svih nas, jer upravo kroz brigu o duhovnom nasljeđu čuvamo i svoje korijene, ali i snagu za budućnost.

Jedna od važnih tema razgovora bila je i nastavak izgradnje manastira Manastir. Miloševac u Prijedoru, kao i pratećih objekata uz ovu svetinju, na koju je Grad Prijedor posebno ponosan. Naglašena je važnost završetka započetih radova i daljeg uređenja kompleksa, koji već sada predstavlja mjesto duhovnog sabranja, molitve i okupljanja vjernika.

Блануша Станивуковић

Republika Srpska

Ko će se povući iz trke za predsjednika?

Tokom susreta istaknuto je da je Prijedor jedna od lokalnih zajednica koja dosljedno i odgovorno pristupa očuvanju, obnovi i izgradnji hramova, ulažući značajna sredstva i pružajući institucionalnu podršku projektima od duhovnog i kulturnog značaja.

Takav odnos predstavlja izraz poštovanja prema tradiciji, ali i jasnu poruku da se duhovne vrijednosti prepoznaju kao važan dio ukupnog razvoja zajednice. Gradonačelnik Javor zahvalio je mitropolitu Jefremu i episkopu Savi na gostoprimstvu i prijateljskom razgovoru, ističući da će Grad Prijedor i u narednom periodu nastaviti da njeguje blisku saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na dobrobit svih građana i u cilju očuvanja duhovnog i kulturnog identiteta našeg naroda.

Slobodan Javor

Prijedor

episkop banjalučki Jefrem

Komentari (0)
