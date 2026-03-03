Kazne do 30.000 KM: I pumpe na meti inspekcije

Tržišno-turistička inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će u predstojećem periodu u punom kapacitetu sprovoditi pojačane inspekcijske kontrole s ciljem zaštite potrošača i dosljedne primjene mjere o zaključanim cijenama osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda na području Kantona Sarajevo.

Kontrole će biti intenzivirane u maloprodajnim objektima, trgovačkim centrima i na benzinskim pumpama, gdje će inspektori pratiti kretanje cijena, evidentirati eventualne oscilacije, te analizirati tržišne trendove.

Poseban fokus biće stavljen na dosljednu primjenu propisanih najviših nivoa cijena za 63 proizvoda obuhvaćena Odlukom o produženju mjere neposredne kontrole cijena, koju je donijela Vlada FBiH 28. februara 2026.godine.

Pojačane kontrole realizuju se u periodu izraženijih tržišnih kretanja i povećanog broja zahtjeva za promjenu cijena pojedinih roba na tržištu, zbog čega će inspekcija kontinuirano pratiti stanje i o utvrđenim pokazateljima informisati nadležne institucije radi pravovremenog reagovanja i predlaganja eventualnih dodatnih mjera iz njihove nadležnosti.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, Zakon o kontroli cijena predviđa novčane kazne za pravna lica u iznosu od 6.000 KM do 30.000 KM, za odgovorna lica u pravnom licu od 1.000 KM do 3.000 KM, te za poslodavca – fizičko lice od 1.000 KM do 2.000 KM, saopšteno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.