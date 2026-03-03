Logo
Minić o mogućim poskupljenjima: Vlada će reagovati!

Izvor:

SRNA

03.03.2026

15:42

Komentari:

3
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da republičke institucije prate situaciju i da će adekvatno reagovati ako usljed sukoba na Bliskom istoku dođe do poskupljenja proizvoda i usluga.

"Sve zavisi koliko će trajati sukob i zatvaranje moreuza koji utiče na protok robe. Pratićemo situaciju", izjavio je Minić i dodao da se razgovara o eventualnim mjerama.

On je dodao da bi sve moglo da utiče na proljećnu sjetvu, te da se razgovara koliko će to uticati i na standard građana.

Kada je riječ o rudniku "Ljubija", iz kojeg se ne prevozi ruda usljed problema koksare i željezare u Zenici, Minić je rekao da je sutra ključni dan za odluke.

"Ukoliko Savjet ministara donese odluku, kao i zaštitne mjere koji će omogućiti nastavak rada željezare u Zenici, imaćemo nastavak rada. Nećemo sjediti skrštenih ruku. Moramo pratiti situaciju", naglasio je Minić.

MINIĆ: PREVOZNICI MOGU DA RAČUNAJU NA NAŠU POMOĆ

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je na raspolaganju prevoznicima i da mogu računati na pomoć Vlade Srpske.

" Dobro znate kakav je problem bio kada su bili blokirani granični prelazi, kolika šteta nastupi ", rekao je Minić.

On je naveo da apsolutno razumije probleme prevoznika i da im je 24 časa na raspolaganju.

"Bilo kada da jave za sastanak, mogu računati na našu pomoć", rekao je Minić odgovarajući na pitanje novinara u Banjaluci da li će se odazvati sastanku koji su tražili prevoznici sa Savjetom ministara, a kojem bi prisustvovali i premijeri Srpske i Federacije BiH.

Odgovarajući na pitanje o dinamici izgradnje planirane obilaznice oko Banjaluke, Minić je rekao da prvo treba rješavati imovinskopravni odnosi, te projektna dokumentacija.

"Trenutno se razgovara o varijanti koja je najekonomičnija širina te trase, da se postavi to u projekat. Nakon toga imaćemo detaljniji odgovor", rekao je Minić.

Komentari (3)
