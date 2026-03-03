Kija Kockar na onkologiji

Pobjednica prve sezone "Zadruge" i medijska ličnost, Kristina Kija Kockar, danas, 3. marta, objavila je fotografiju na svom Instagramu zbog koje su se mnogi zabrinuli.

Na slici se vidi zgrada Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, što je izazvalo brojne reakcije pratilaca koji su se zapitali da li je sve u redu.

Objava Kije Kockar

Tim povodom Telegraf je kontaktirao Kiju, koja je otkrila razloge svog odlaska u Institut, ali i podijelila neke nepoznate detalje kroz koje je prošla u posljednjih mjeseci.

"Danas sam bila na redovnoj kontroli kod mog hirurga Igora Spurnića na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, koji me je uspešno operisao 2018. godine, kada su mi otkriveni tumori na dojkama. Jedan tumor je tada operisan, dok su ostali ostali pod redovnim nadzorom, jer su benigni i mali. Od tada redovno idem na kontrole i kod njega i kod doktorke Zorke Damjanović, jer svoje zdravlje shvatam veoma ozbiljno".

"Pored toga, imam predispoziciju za dijabetes, odnosno stanje predijabetesa koje držim pod kontrolom zdravom ishranom, bez stresa i redovnim pregledima. U mojoj porodici postoji istorija dijabetesa i zato dodatno vodim računa o sebi".

Kija je otkrila da je u prije tri mjeseca imala operaciju koja nije bila povezana sa tumorima, ali je nakon toga primala terapiju sa jakim lijekovima koja je izazivala nuspojave.

"U decembru prošle godine imala sam jednu manju operaciju u privatnoj klinici, koja nije bila povezana sa tumorima. Rezultati su pokazali da sam zdrava. Nakon toga sam započela terapiju koja je podrazumijevala jake lijekove i in‌jekciju, uz ozbiljne nuspojave, ali je terapija dala dobre medicinske rezultate.

Kija Kockar

Nažalost, tokom tog procesa u privatnoj klinici nije mi uključen jedan važan lijek koji je standardni dio takvih procedura i koji ne može da škodi, već samo da pomogne. O tome sam se naknadno konsultovala sa drugim stručnjakom i dobila potvrdu da je taj lek trebalo da bude uključen.

Kija je opisala pakao kroz koji je prošla zbog nuspojava terapije.

"Prošla sam zaista pakao zbog nuspojava terapije koju sam primala. Bol je zahvatao svaki mišić, svaku kost i glavu. Nakon toga primila sam još jednu in‌jekciju koja je ponovo izazvala jake nuspojave. Nisam mogla da ustanem iz kreveta, nisam mogla da spavam, nisam imala snage ni za šta. Taj osećaj je bio nepodnošljiv. Hvala Bogu, moj vjerenik je bio uz mene sve vrijeme i olakšao mi je taj period koliko je bilo moguće", rekla je Kija, pa dodala da je bila bijesna kada je saznala da je ključni lijek izostao.

"Terapija jeste dala dobre medicinske rezultate, ali je šok bio veći kada sam saznala da važan lijek, koji je trebalo da bude uključen u čitav proces, nije dat. Mislim da sam u svojoj 36. godini prvi put osjetila emociju čistog bijesa. Vrijeme ne mogu da vratim.

Na kraju, rezultat koji je bio očekivan nije postignut upravo zato što taj lijek nije bio uključen. Čak i da je uzrok bio nešto drugo, to ne možemo da znamo, jer najvažniji deo procesa nije bio pokriven. I to je pitanje koje ću zauvek nositi sa sobom - otkrila je ona.

"Danima nakon toga nisam željela nikoga da vidim. Iskreno, ni sada mi nije lako. Potrebno mi je vrijeme da sve to procesuiram. Doktorici sam rekla sve što mislim, na kulturan i direktan način.

Istakla je da nije bila na VTO postupku niti je radila estetske operacije - sve što je prošla bilo je isključivo zbog brige o zdravlju.

"Želim jasno da kažem da nisam bila na VTO postupku, jer mogu prirodno da zatrudnim. Pretpostavljam da će pojedini ljudi to pomisliti, pa želim da razjasnim da nisam imala nikakve estetske operacije niti bilo kakve zahvate tog tipa. Sve što sam radila bilo je isključivo vezano za brigu o mom zdravlju i unapređenje mog zdravstvenog stanja do maksimuma. Ne želim da ulazim u detalje šta je tačno bilo, jer ne želim da se vraćam na to. Smatram da dugujem sebi da to kažem glasno i jasno i da podijelim makar dio. Možda će mi to pomoći da kanališem bijes koji i dalje osjećam. Ovo iskustvo je promijenilo tok mog života u svakom smislu", rekla je Kija za Telegraf.

"Uprkos svemu, zahvalna sam što sam uopšte krenula u čitav taj proces, jer sam prije operacije i pre svega ovoga morala da uradim brojne analize cijelog tijela koje su pokazale da sam, osim postojećih stanja koja držim pod nadzorom, zdrava. To mi je važno da znam", priznala je.

Na kraju je naglasila koliko joj je važno vreme za procesuiranje svega što je prošla i mir u životu.

"Sada mi je najvažnije da se vratim svom miru i ritmu života, bez dodatnog stresa. Ipak, potrebno mi je još vremena i zaista još uvijek ne želim nikoga da vidim. I ne želim niko da me zove", završila je Kija Kockar.