Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

03.03.2026

10:13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Snežana Đurišić u svojoj karijeri ima veliki broj hitova koje bi mnoge njene kolege željela da se nalaze u njihovoj diskografiji, a niko nije znao da je jedan zamalo pripao Draganu Kojiću Kebi.

Pjevač je otkrio kako je davno snimio demo za poznatu pjesmu koja mu ipak nije bila suđena.

"Trebao sam da snimim "Između mene i tebe tama" međutim suđena je Snežani. U to vrijeme sa kompozitorom Zoranom Starčevićem imao sam dosta pjesma u našoj plodnoj saradnji. Još uvijek imam taj demo snimak koji sam pjevao koji se ne razlikuje od interpretacija koju je Snežana Đurišić otpjevala fenomenalno", ispričao je Keba.

