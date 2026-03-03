Prvo oglašavanje Jelene Tomašević nakon što se srušila na bini: Ovo je njena dijagnoza

Muzička zvijezda, Jelena Tomašević je hospitalizovana, nakon što joj je iznenada pozlilo na koncertu u Baru.

Pjevačica se juče oglasila i otkrila kako se osjeća.

Jelena Tomašević hitno prebačena u bolnicu: Pozlilo joj na bini

- Dragi moji, mnogo vam hvala svima na divnim riječima podrške! Ugrijali ste mi srce - započela je Jelena Tomašević i dodala:

- Ja se osjećam dobro, a dobila sam još jednu autobiografsku pjesmu, jer mi je od sinoć zvanična dijagnoza VERTIGO - napisala je ona.

Inače, pjevačica ima pesmu "Vertigo" iz 2013. godine. Za ovu numeru, muziku i tekst radila je njena koleginica Emina Jahović.

Prve informacije o Jeleni Tomašević nakon prekinutog koncerta

Jelena Tomašević je podijelila spot za pomenutu numeru i obratila se Emini:

- Sljedeći put ćemo pjevati o moru i suncu - poručila je Jelena Tomašević uz emodži koji plače od smijeha.