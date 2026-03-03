Logo
Large banner

Prvo oglašavanje Jelene Tomašević nakon što se srušila na bini: Ovo je njena dijagnoza

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

08:21

Komentari:

0
Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

Muzička zvijezda, Jelena Tomašević je hospitalizovana, nakon što joj je iznenada pozlilo na koncertu u Baru.

Pjevačica se juče oglasila i otkrila kako se osjeća.

Jelena Tomašević

Scena

Jelena Tomašević hitno prebačena u bolnicu: Pozlilo joj na bini

- Dragi moji, mnogo vam hvala svima na divnim riječima podrške! Ugrijali ste mi srce - započela je Jelena Tomašević i dodala:

- Ja se osjećam dobro, a dobila sam još jednu autobiografsku pjesmu, jer mi je od sinoć zvanična dijagnoza VERTIGO - napisala je ona.

Inače, pjevačica ima pesmu "Vertigo" iz 2013. godine. Za ovu numeru, muziku i tekst radila je njena koleginica Emina Jahović.

Jelena Tomasevic

Scena

Prve informacije o Jeleni Tomašević nakon prekinutog koncerta

Jelena Tomašević je podijelila spot za pomenutu numeru i obratila se Emini:

- Sljedeći put ćemo pjevati o moru i suncu - poručila je Jelena Tomašević uz emodži koji plače od smijeha.

Podijeli:

Tagovi :

Jelena Tomašević

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Hronika

HOROR Otac ispred zgrade pronašao sina (17) u lokvi krvi, ljekari mu se bore za život

2 h

0
Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Hronika

Psi napali ženu koja ih je čuvala, morala da interveniše i policija

2 h

0
Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Svijet

Vens otkrio šta je cilj operacije "Epski bijes"

2 h

0
Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

Svijet

Vitkof: Iran imao dovoljno uranijuma za 11 nuklearnih bombi

2 h

0

Više iz rubrike

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

Scena

Prve informacije o Jeleni Tomašević nakon prekinutog koncerta

18 h

0
Дарко Лазић и Катарина не могу да се врате кући: ''Непланирани пут око свијета''

Scena

Darko Lazić i Katarina ne mogu da se vrate kući: ''Neplanirani put oko svijeta''

19 h

0
Умрла фитнес инфлуенсерка: Oперисала груди, жалила се на бол у стомаку

Scena

Umrla fitnes influenserka: Operisala grudi, žalila se na bol u stomaku

19 h

0
Ана довела Ралета у болницу: ''Био је блијед и отежано дисао''

Scena

Ana dovela Raleta u bolnicu: ''Bio je blijed i otežano disao''

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

10

00

Ojadila kladionicu za preko 150.000 evra: Sve rješavala u ''dva klika''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner