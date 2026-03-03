''Prvo kao eksplozija'': Jači zemljotres u Hrvatskoj

U 5:46 zabilježen je potres 4 kilometra sjeverozapadno od Siska, u mjestu Žabno.

Seizmološka služba objavila je kako je magnituda potresa iznosila je 3,1 prema Rihteru, a intenzitet u epicentru 4 (četiri) stepena EMS ljestvice.

Javili su se brojni stanovnici tog područja koji su osjetili podrhtavanje tla, posebno iz Siska i okoline, potres se osjetio daleko šire.

"Tutanj, udar i trešnja kuće. Škripali su ormari, tresla se kuća",

"Prvo kao eksplozija, zatim trešnja, nekakvih 5 sekundi",

"Baš je jako dugo njihao, mislili smo da će se nastaviti u jači opet kao prije 5 godina",

"Užas, u Selima streslo kuću", samo su neki od komentara građana.

Potres su osjetili i stanovnici Zagreba i okoline, a javila se čak i jedna osoba iz Sinja koja navodi da je osjetila - detonaciju.

"Osjetilo se fino ljuljanje, centar Zagreba", napisala je.