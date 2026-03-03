''Prvo kao eksplozija'': Jači zemljotres u Hrvatskoj

Autor:ATV
U 5:46 zabilježen je potres 4 kilometra sjeverozapadno od Siska, u mjestu Žabno.
Seizmološka služba objavila je kako je magnituda potresa iznosila je 3,1 prema Rihteru, a intenzitet u epicentru 4 (četiri) stepena EMS ljestvice.
Javili su se brojni stanovnici tog područja koji su osjetili podrhtavanje tla, posebno iz Siska i okoline, potres se osjetio daleko šire.
"Tutanj, udar i trešnja kuće. Škripali su ormari, tresla se kuća",
"Prvo kao eksplozija, zatim trešnja, nekakvih 5 sekundi",
"Baš je jako dugo njihao, mislili smo da će se nastaviti u jači opet kao prije 5 godina",
"Užas, u Selima streslo kuću", samo su neki od komentara građana.
Potres su osjetili i stanovnici Zagreba i okoline, a javila se čak i jedna osoba iz Sinja koja navodi da je osjetila - detonaciju.
"Osjetilo se fino ljuljanje, centar Zagreba", napisala je.
