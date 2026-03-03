Logo
Prosvjetni radnik uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja učenika

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

08:57

Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

U Crnoj Gori uhapšen je prosvjetni radnik zbog sumnje da je seksualno uznemiravao učenike.

Kako se navodi u policijskom saopštenju, službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Sjever", Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, u saradnji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, locirali su i lišili slobode lice osumnjičeno za krivično djelo polnog uznemiravanja.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Iran

"Naime, sumnja se da je navedeno krivično djelo počinio prosvjetni radnik M.Č. iz Kolašina na štetu maloljetnog lica tako što je tokom nastave u obrazovnoj ustanovi neprimjereno dodirivao povrijeđeno lice", navodi se u saopštenju UP.

M.Č. će u zakonski propisanom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost.

Crna Gora

prosvjetni radnici

seksualno uznemiravanje

