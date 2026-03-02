Srpska porodica sa bebom uspješno evakuisana iz Teherana

Bračni par sa tek rođenom bebom uspješno je evakuisana iz Teherana nakon napada na Iran. Prema izvoru iz diplomatskih krugova, porodica je prešla granicu sa Turskom i sada se nalazi na bezbjednom, navodi Kurir.

"Bračni par sa bebom je prešao granicu sa Turskom i uspješno je evakuisan. Očekujemo da za par sati naše diplomatsko i konzularno osoblje dođe do granice sa Azerbejdžanom. Putovanje je veoma usporeno, svuda su čekpointi", naveo je izvor, prenosi Kurir.

Ambasada Srbije u Teheranu ranije je oštećena u napadu.

Prema dostupnim informacijama, u Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) nalazilo se 14 državljana Srbije, uključujući sedam osoba sa dvojnim državljanstvom Irana i Srbije.