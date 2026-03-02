Logo
Large banner

Srpska porodica sa bebom uspješno evakuisana iz Teherana

Autor:

ATV

02.03.2026

17:56

Komentari:

0
Експлозије у Техерану
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Bračni par sa tek rođenom bebom uspješno je evakuisana iz Teherana nakon napada na Iran. Prema izvoru iz diplomatskih krugova, porodica je prešla granicu sa Turskom i sada se nalazi na bezbjednom, navodi Kurir.

"Bračni par sa bebom je prešao granicu sa Turskom i uspješno je evakuisan. Očekujemo da za par sati naše diplomatsko i konzularno osoblje dođe do granice sa Azerbejdžanom. Putovanje je veoma usporeno, svuda su čekpointi", naveo je izvor, prenosi Kurir.

Ambasada Srbije u Teheranu ranije je oštećena u napadu.

Prema dostupnim informacijama, u Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) nalazilo se 14 državljana Srbije, uključujući sedam osoba sa dvojnim državljanstvom Irana i Srbije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Teheran

Izrael Iran

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нова упозорења Ирана: Имају циљеве у Европи

Svijet

Nova upozorenja Irana: Imaju ciljeve u Evropi

1 h

2
Трамп: Ускоро "велики" талас напада на Иран

Svijet

Tramp: Uskoro "veliki" talas napada na Iran

1 h

2
Зоран Милановић повлачи хрватске војнике са Блиског истока

Region

Zoran Milanović povlači hrvatske vojnike sa Bliskog istoka

2 h

0
Трамп разочаран реакцијом британског премијера

Svijet

Tramp razočaran reakcijom britanskog premijera

3 h

0

Više iz rubrike

Зоран Милановић повлачи хрватске војнике са Блиског истока

Region

Zoran Milanović povlači hrvatske vojnike sa Bliskog istoka

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Acu Đukanoviću određen pritvor

7 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Aco Đukanović pred sudijom za istragu

7 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i tijelima ugroženih delfina

19

28

Jak zemljotres pogodio Tajvan

19

27

Na sjednici GrO o smjeni predsjednika Željka Raljića?

19

19

Škotska legalizuje vodenu kremaciju

19

11

Koji ste grad po horoskopskom znaku?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner