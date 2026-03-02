Logo
Nova upozorenja Irana: Imaju ciljeve u Evropi

02.03.2026

17:54

Komentari:

2
Foto: Tanjug/AP/Jeff Moore

Iranski ambasador u Španiji Reza Zabib upozorio je da će njegova zemlja "napasti bilo koju američku bazu u Evropi ako bude potrebno". Poručio je da je Iran "zemlja sposobna reagovati".

Španski ministar unutrašnjih poslova naredio je pojačani nadzor i bezbjednosne mjere širom zemlje zbog mogućih prijetnji.

Ovo se događa nakon što je Španija odbila dati dozvolu Sjedinjenim Američkim Državama da koriste zajedničke vojne baze na njenom teritoriju za napade na Iran, zbog čega su Amerikanci povukli više aviona KC-135 iz baza u Kadizu i Sevilji.

Američki razarači Ju-es-es Bukli i Ju-es-es Ruzvelt, koji su prošle sedmice napustili Kadiz, učestvovati su u napadima na Iran, potvrdile su Sjedinjene Američke Države.

Komentari (2)
