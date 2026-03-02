Logo
Large banner

Tramp otkrio: "Svi su mrtvi"

Izvor:

Jutarnji.hr

02.03.2026

09:09

Komentari:

0
Предсједник Америке Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je za ABC News da su potencijalni kandidati koje su SAD identifikovale kao one koji bi mogli preuzeti Iran ubijeni u subotnjim zajedničkim napadima SAD-a i Izraela.

"Napad je bio toliko uspješan da je izbacio većinu kandidata. Neće biti niko na koga smo mislili jer su svi mrtvi. Drugoplasirani ili treći su mrtvi", rekao je Tramp Džonatanu Karlu iz ABC News-a.

Trampovi komentari dolaze u trenutku kada se pojavljuju pitanja o tome kako će se odvijati tranzicija vlasti u Iranu nakon smrti dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.

Predsjednik se takođe osvrnuo na Hamneijevo ubistvo.

"Ja sam ga uhvatio prije nego što je on mene. Pokušali su dvaput. Pa, ja sam ga prvi uhvatio".

/Jutarnji/

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Izrael Iran

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нападнута рафинерија Арамко

Svijet

Pakao se širi: Iranski dronovi se zabili u rafineriju Aramko

1 h

0
Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 172 ukrajinska drona

1 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Danas iznosimo dokaze

2 h

0
Амерички пилот

Svijet

Oboren američki borbeni avion, objavljeni snimci

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

43

Ministar zdravlja saopštio nove informacije o stanju Ivice Dačića

10

42

Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

10

42

Hoće li "vaskrsnuće" Šarovića i Bosića predati Stanivukoviću kandidaturu

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner