Tramp otkrio: "Svi su mrtvi"

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je za ABC News da su potencijalni kandidati koje su SAD identifikovale kao one koji bi mogli preuzeti Iran ubijeni u subotnjim zajedničkim napadima SAD-a i Izraela.

"Napad je bio toliko uspješan da je izbacio većinu kandidata. Neće biti niko na koga smo mislili jer su svi mrtvi. Drugoplasirani ili treći su mrtvi", rekao je Tramp Džonatanu Karlu iz ABC News-a.

Trampovi komentari dolaze u trenutku kada se pojavljuju pitanja o tome kako će se odvijati tranzicija vlasti u Iranu nakon smrti dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.

Predsjednik se takođe osvrnuo na Hamneijevo ubistvo.

"Ja sam ga uhvatio prije nego što je on mene. Pokušali su dvaput. Pa, ja sam ga prvi uhvatio".

