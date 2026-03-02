Orban: Danas iznosimo dokaze

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je sinoć da će Mađarska danas, u ponjedeljak ujutro, pokazati dokaze prikupljene tokom vikenda u vezi sa stanjem ukrajinskog dijela cjevovoda "Družba".

Orban je u objavi na Fejsbuku napisao da su stigle vrijedne informacije.

U drugoj objavi, napravljenoj tokom obilaska rafinerije Dunav, rekao je da mađarska vlada neće dozvoliti da cene benzina porastu na 1.000 forinti, i da će prekinuti blokadu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Na video-snimku, predsjednik i generalni direktor naftne i gasne kompanije MOL Žolt Hernadi pokazuje Orbanu mjesto gde se cjevovod Družba spaja sa rafinerijom.

"Trenutno nema sirove nafte. Isporuke kroz cjevovod prekinute su 22 puta od početka rata u Ukrajini. Do sada smo uspevali da riješimo situaciju, ali to se iznenada promijenilo i ne znamo razlog. Čak smo ponudili tehničku pomoć", rekao je on, prenosi MTI.