Orban: Danas iznosimo dokaze

Izvor:

Agencije

02.03.2026

08:37

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je sinoć da će Mađarska danas, u ponjedeljak ujutro, pokazati dokaze prikupljene tokom vikenda u vezi sa stanjem ukrajinskog dijela cjevovoda "Družba".

Orban je u objavi na Fejsbuku napisao da su stigle vrijedne informacije.

U drugoj objavi, napravljenoj tokom obilaska rafinerije Dunav, rekao je da mađarska vlada neće dozvoliti da cene benzina porastu na 1.000 forinti, i da će prekinuti blokadu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Na video-snimku, predsjednik i generalni direktor naftne i gasne kompanije MOL Žolt Hernadi pokazuje Orbanu mjesto gde se cjevovod Družba spaja sa rafinerijom.

Амерички пилот

Svijet

Oboren američki borbeni avion, objavljeni snimci

"Trenutno nema sirove nafte. Isporuke kroz cjevovod prekinute su 22 puta od početka rata u Ukrajini. Do sada smo uspevali da riješimo situaciju, ali to se iznenada promijenilo i ne znamo razlog. Čak smo ponudili tehničku pomoć", rekao je on, prenosi MTI.

Viktor Orban

Mađarska

Ukrajina

