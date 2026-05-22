Prosječna neto plata u aprilu 1.643 KM

Autor:ATV
Komentari:0
Prosječna aprilska neto plata u Republici Srpskoj iznosila je 1.643 KM i u odnosu na mart nominalno je manja za 0,1 odsto, a realno za 2,1 odsto, dok je u odnosu na lani nominalno veća za 11,5 odsto, a realno za 4,4 odsto.
Prosječna mjesečna bruto plata iznosila je 2.531 KM, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.
U aprilu ove godine najviša prosječna neto plata isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosila je 2.228 KM, a najniža u oblasti djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva 1.232 KM.
U aprilu je u odnosu na isti mjesec prošle godine u svim područjima zabilježen nominalni rast neto plate, od čega najviše u oblastima stručne, naučne i tehničke djelatnosti 19,2 odsto, javne uprave i odbrane 18,3 odsto i obrazovanju 15,7 odsto, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
21 h0
Ekonomija
22 h0
Ekonomija
1 d0
Ekonomija
1 d0
Najnovije
14
05
13
57
13
42
13
31
13
27
Trenutno na programu