Logo
Large banner

Mijenjaju se novčanice u BiH, stižu u novim bojama

Autor:

ATV
21.05.2026 11:29

Komentari:

0
Мијењају се новчанице у БиХ, стижу у новим бојама
Foto: Centralna banka

Centralna banka BiH donijela je odluku o obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50, 100 i 200 KM. Vidljive su promjene u bojama dosadašnjih novčanica.

Na naličju novčanice od deset KM, u verziji za FBiH, biće motiv stećka Križevići. Po odluci iz 2011. godine, motiv je bio stećak Radimlja. U verziji za Republiku Srpsku ostaje motiv vekne hljeba. I dalje će preovladavati nijanse narandžaste i plave boje. U verziji za FBiH ostaje portret Mehmedalije Maka Dizdara, a za Srpsku portret Alekse Šantića.

Na licu i naličju novčanice apoena 20 KM preovladavaće različite nijanse sivosmeđe i zelene boje. Po ranijoj odluci, preovladava siva boja i smeđa boja u različitim nijansama. Ostaju portreti Antuna Branka Šimića (za FBiH) i Filipa Višnjića (za Republiku Srpsku), kao i motivi stećka Radimlja, odnosno gusli.

Na licu i naličju novčanice apoena 50 KM preovladavaće različite nijanse narandžaste i plave boje. Dosad su preovladavale crvena i roza u različitim nijansama. Ostaju portreti Muse Ćazima Ćatića i Jovana Dučića, kao i stećka Zgošća (FBiH) i ilustracija knjige, naočala i olovke (Republika Srpska) na naličju.

500 евра

Svijet

Ukida se 500 evra

Na licu i naličju novčanice apoena 100 KM preovladavaće različite nijanse smeđe i ljubičaste boje. Sada preovladava smeđa boja u različitim nijansama uz prisutnost oker boje. Ostaju portreti Nikole Šopa i Petra Kočića, kao i na naličju fragmet stećka Zgošća, odnosno motiv knjige, naočala i olovke.

Na licu i naličju novčanice apoena 200 KM preovladavaće različite nijanse plave i žute boje. Dosad je preovladavala plava boja sa prisutnom žutom i zelenom bojom. Ostaje portret Ive Andrića i most na Drini na naličju. Ova novčanica se nastavlja štampati u jednoj verziji.

U odluci je naznačeno da novčanice koje su u opticaju ostaju zakonsko sredstvo plaćanja, a Centralna banka BiH će donijeti posebne odluke o štampanju i puštanju u opticaj novih novčanica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

konvertibilna marka

Centralna banka BiH

promjena novčanica

novčanica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Свиње

Svijet

Švajcarska daje 10 miliona evra da se odustane od prizvodnje svinja

1 h

0
Лабубу играчка

Zanimljivosti

Labubu postao "robot čudovište"

1 h

0
Највиши званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији у бањалучком Храму Христа Спаситеља поводом крсне славе града Бањалука – Спасовдана.

Banja Luka

Najviši zvaničnici Srpske na liturgiji povodom krsne slave grada Banjaluka

1 h

0
литургија Спасовдан

Republika Srpska

Cvijanović: Spasovdan da donese mir i duhovnu blagodat

1 h

0

Više iz rubrike

Земљама Западног Балкана милиони, БиХ још ни цента

Ekonomija

Zemljama Zapadnog Balkana milioni, BiH još ni centa

18 h

0
Влада издваја 26 милиона КМ: Привредницима у Српској представљени подстицаји

Ekonomija

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

21 h

0
Исплаћена премија за млијеко за фебруар

Ekonomija

Isplaćena premija za mlijeko za februar

23 h

0
генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић

Ekonomija

Petrović za ATV: Godina za Elektroprivredu započela pozitivno

1 d

0

  • Najnovije

12

47

Uhapšen kantonalni ministar Denis Osmankić

12

44

Cijanović: Fenomenalno otkriće gradonačelnika Banjaluke

12

36

Upucan poznati ugostitelj u Beogradu

12

22

Evo zbog čega Sloba Vasić neće biti pušten iz psihijatrijske ustanove

12

18

Savjet ministara BiH usvojio budžet za 2026. godinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner