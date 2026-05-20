Petrović za ATV: Godina za Elektroprivredu započela pozitivno

U odnosu na prethodne dvije godine, stanje u Elektroproivredi u ovoj godini znatno je bolje, a čemu su doprinijeli povoljni hidrološki uslovi, rekao je generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović za ATV.

„Protekle dvije godine, 2024. i 2025. bile su izuzetno hidrološki nepovoljne godine, a što znači da smo imali nedostatak energije u našem sistemu iz hidroelektrana i da smo tu energiju morali nadomjestiti kupovinom na inostranom tržištu i naravno da je to izazvalo da naša prosječna cijena bude daleko veća od one koju imamo iz svoje proizvodnje“, kazao je Petrović.

Petrović je naglasio da to nije profakturisano građanima i privredi Republike Srpske, iako je Elektroprivreda imala značajne uvoze energije u dvije prethodne godine. Kako navodi, Vlada Republike Srpske je odličila da na uštrb pozitivnog poslovanja Elektroprivrede građane i privredu Srpske ostavi netaknute, a kada se govori o cijenama električne energije.

„Ono što se najviše komentariše je – a zar nije povećan račun struje u januaru ove godine? Tačno, povećan je ali taj dio novca odlazi isključivo operatorima distributivnog sistema, odnosno našim distributivnim preduzećima jer je povećan samo njihov udio, koji se povećava i pravda u Regulatornoj agenciji za energeti“, kazao je Petrović.

Dalje, Petrović pojašnjava da računi za utrošak električne energije nisu povećani, a dio računa za mrežarinu jeste povećan i on je isključivo prihod distributivne djelatnosti.

„Naravno da i to što su tražili distributivni operateri nije skroz prihvaćeno i moram da kažem da im je ipak u ovom trenutku to da stabilizuju svoje investicione projekte jer vidljivo je da imamo problema u distributivnoj mreži. Vidljivo je da su imali trogodišnji fiksni aranžman. Vidljivo je da su u te tri godine porasle i plate kao i troškovi poslovanja, održavanja, i investicione vrijednosti i vidljivo je da nisu imali prihoda od fiksnih naknada, koje su uspostavljene davne, 2021. godine na 2022. godinu“, kazao je Petrović.

Distributivna djelatnost sad može da planira ozbiljne investicione zahvate, koji će se realizovati u narednih godinu do dvije dana, izrazio je nadu Petrović.

„Naravno, dugoročno iz kreditnih aranžmana da se riješi kompletno pitanje distribucije. Ova godina je bila izuzetno hidrološki povoljna na početku. Mi to znamo već oko Božića da su krenule ozbiljne padavine, da smo napunili akumulaciju, da smo imali snjegova, i da hidroelektrane i danas rade izuzetno dobro u ovo doba godine. Ipak je ovo sredina maja mjeseca i imamo dobru hidrologiju i na Drini i na Vrbasu, ali imamo i akumulaciju koju čuvamo za jula i avgusta“, kazao je Petrović.

Petrović naglašava da i u posljednjih dvadesetak dana kvota u akumulaciji u Bileći miruje te se skoro i ne radi ni sa Dubrovnikom ni sa Grančarevom, a koje su prema njegovim riječima, male količine u odnosu na njihov potencijal.

„Čuvamo energiju jer nam Termoelektrana Gacko 1. juna odlazi na remont i onda moramo naravno imati energiju iz akumulacije i to je jedini način da ne kupujemo energiju. Tako da je ova godina počela pozitivno, tromjesečni plan je završen pozitivno. Ugljevik je naravno u minusu jer nije radio evo četiri mjeseca i danas je van pogona i biće narednih nekoliko dana van pogona dok se ne konsoliduju neke stvari jer nam je važan Ugljevik da nam bude u pogonu“, kazao je Petrović.

Kako kaže, nije bilo lako konsolidovati sve probleme koji su bili nutar RiTE Ugljevika te je Vlada Republike Srpske stala iza problema nedostatka uglja, otkupila koncesiju „Komsara“ i tim otkupom se stekla budućnost Ugljevika, 24 godine rada termoelektrane i rudnika i to je nešto što je stabilno, kako tvrdi Petrović.

„RiTE Ugljevik se oslobodio, da kažemo bilo kakvih plaćanja po pitanju slovenačke arbitraže, odnosno arbtraže s Slovencima i taj teret je pao na matično preduzeće, a ako to ne može matično preduzeće, ond će Vlada Republike Srpske priskočiti u pomoć. Tačno je da je to šteta finansijska, tačno je da su to Slovenci napravili od svojih sredstava, tačno je da smo im bili dužni da im isporučujemo trećinu električne energije po troškovnoj cijeni u samom Ugljeviku, koja se ostvari. Međutim, 15 godina to nismo radili, od 1996. kada se elektrana vratila u rad do 2011. Od 2011 do kraja 2023. smo morali platiti to obeštećenje i od 2023. isporučujemo električnu energiju, odnosno od 1. februara 2024. isporučujemo trećinu energije po toj nižoj cijeni i time je Elektroprivreda kao snabdjevač ostala bez trećine energije iz Ugljevika.

Kako on navodi, postoje evropski uslovi, odnosno odnosi između tvije države BiH i Slovenije gdje je utvrđena zaštita investicija bez obzira na vrijeme kada su napravljene te se moralo doći do toga da Slovenci dobiju svoja sredstva uložena osamdesetih godina.

Petrović se osvrnuo i na HE „Dabar“ te tvrdnje kako su Kinezi otišli, radovi stali te javnost zbog toga raspolaže neprovjerenim informacijama.

„Tačne informacije su da kineska Eksim banka aktivno prati pprojekat. Oni nisu samo odobrili kredit i onda ajte vi trošite. Ne, oni prate projekat. Imamo dva projekta, završetak tunela Nevesinje-Dabar i to je ono što smo u novembru mjesecu završili i probili, treba da se još završi dio obloge, ostalo je još malo, možda 5 procenata od ukupne dužine tunela i time će tunel biti predan. Međutim, dok ga nismo probili, dok nismo potvrdili kada ćemo ga predati, a predajemo ga u oktorbu ove godine, oni su nekoliko mjeseci analizirali zašto se to nije uradilo ranije i da li će to uticati a cjelokupan projekat. Njima je interes da se projekat završi u roku, njima je interes da im vraćamo animoitet, a naš je cilj da što prije dobijemo megavat sate električne energije iz ove elektrane“, kazao je Petrović.

Procedure kod Kineza su kako kaže Petrović vrlo spore te su oni zatražili i dodatnu garanciju da se projekat mora završiti u oktobru te da je njihova namjera praćenje finansiranja projekta jer ukoliko ne bi ispoštovali dogovor, Elektroprivreda bi snosila dalje troškove izgradnje.

„Sasvim logično s njihove strane. Žele da projekat bude na mreži i to smislu komunikacija već od probijanja tunela novembra 2025. do proteklih dvadesetak dana, trajalo je usaglašavanje, imali smo praznike i oni su imali praznike, a komunikacije su video linkom i lične i to je trajalo po četiti pet mjeseci i vjerujte iz tih razloga došlo je do neplaćanja prispjelih situacija izvođača prema banci, ne prema nama kao investitorima, i taj dio je dostigao preko 32 miliona evra i ovih dana se očekuje da će se izvršiti plaćanje dospjelih situacija i iz tih situacija izvođač je morao iz svojih sredstava morao da finansira troškove u proteklih nekoliko mjeseci, kako radovi ne bi stali“, pojasnio je Petrović.

On je potvrdio da su radovi usporili, ali da to ne predstavlja problem za izvođača jer on uvodi po tri smjene, posjeduju i svoje podizvođače, te je poručio da će zasigurno i sa izvođačima redefinisati ugovorne odnose, a sve u cilju da se iskoristi kredit kineske banke.