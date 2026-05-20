Ulice pune pasa lutalica: Da li su Banjalučani bezbjedni?

Marija Milanović
20.05.2026 09:56

U Banjaluci su, sudeći po onome što možemo svakodnevno vidjeti, psi lutalice postali ravnopravni članovi banjalučkog društva.

Ulice, igrališta, šetališta pa čak i trotoari, na kojima slobodno leže i time sprečavaju normalno kretanje, postali su njihov teren.

Roditelji strahuju za djecu jer je nemoguće proteklih dana boraviti na nekom od igrališta, a da čopor pasa ne „okupira“ isto.

Pas u centru grada

„Nemam strah, nikad na sreću nisam doživjela neugodnu situaciju niti me neki pas napao, ali mi nije svejedno kad ih vidim. Posebno mi je neugodno sama ujutro ako idem na posao ili čekam na stanici, a oni se razigraju tuda. Ipak, ja sam sama, njih je više, gladni su, nije tome vjerovati“, rekla je Slavka P.

Kako ona navodi, banjalučko naselje Kočićev vijenac, u kom godinama unazad živi ne pamti ovaj broj pasa lutalica.

Pored Kočićevog vijenca, pse je moguće sresti u svakom dijelu grada pa i samom centru, jer Policija za pse Grada Banjaluka nije više na snazi.

Psi lutalice igralište

Gdje je i zašto nestala „Policije za pse“, koju je gradonačelnik Draško Stanivuković formirao još 2022. godine kao veliko sistemsko rješenje za kontrolu napuštenih životinja i neodgovornih vlasnika?

Služba je formalno uspostavljena i do 2024. godine zaprimila je više od 1.200 prijava, a projekat nikada nije prerastao u ozbiljan operativni sistem.

Banja Luka

Psi lutalice "okupirali" Kupusište

Razlog ovakvog raspleta nije poznat, a ako je suditi situaciji na terenu, reakcija nadležnih je neophodna jer je vidan porast pasa lutalica u gradu na Vrbasu.

