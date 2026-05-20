Banjaluka obilježava Spasovdan: Obustava saobraćaja u više ulica

U Banjaluci će danas i sutra biti djelimično obustavljen saobraćaj zbog obilježavanja krsne slave grada Spasovdana.

Saobraćaj će biti obustavljen u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać, od danas, 20. maja, u večernjim časovima, pa do sutra, 21. maja.

Ulice i termini obustave saobraćaja u Banjaluci

Ulica kralja Petra I Karađorđevića

20. maj od 19.45 do 22 časa

21. maj od 10.30 do 12.30 časova

Srpska ulica zatvorena 21. maja od 18 do 22 časa

"Obustava će biti sprovedena u četvrtak i u večernjim časovima i to u Srpskoj ulici, od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Ivana Franje Jukića", navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Dodaju da se saobraćaj na pomenutom potezu neće moći odvijati 21. maja od 18 do 22 časa.

Linije javnog prevoza

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, kako dodaju, na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Aleja Svetog Save do Bulevara cara Dušana, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevarom cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a Republike Srpske, prenose Nezavisne.