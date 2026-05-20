Putin dočekan topovskom paljbom u Pekingu

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je u Pekingu dočekan svečanom topovskom vatrom, a potom je sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom razgovarao o bilateralnim odnosima, međunarodnim pitanjima i gasovodu "Snaga Sibira-2".

Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjetu Kini, dočekan je danas na pekinškom trgu Tjenanmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsednik Si Đinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, gd‌je se održavaju njihovi razgovori, prenosi agencija RIA Novosti.

Chinese President Xi Jinping held a welcome ceremony on Wednesday morning outside the Great Hall of the People in central Beijing for Russian President Vladimir Putin, who is on a state visit to China. pic.twitter.com/ekq4Oay7Qz — China Perspective (@China_Fact) May 20, 2026

"Srdačno pozdravljam ruskog predsjednika Vladimira Putina u njegovoj državnoj posjeti Kini. Održavamo bliske veze tokom mnogih godina. Naše vjekovno prijateljstvo i dobrosusjedski kontakti su se još dublje ukorijenili u srcima naših naroda", rekao je Si Đinping.

Nakon toga, topovi smješteni na glavnom kineskom trgu ispalili su nekoliko salvi u čast ruskog lidera. Nakon zvanične ceremonije dobrodošlice ruskog predsjednika i ruske delegacije na Tjenanmenu, Putin i Si održavaju razgovore u Velikoj sali naroda.