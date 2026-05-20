Kružni tok kod Ekvatora i dalje enigma: Ponovo vožnja u kontra smjeru!

"Kružni tok kod Ekvatora, deda je pogriješio smjer", poruka je u Viber grupi za razmjenu vijesti o stanju na putevima. Na sreću, niko nije povrijeđen.

Podsjećanja radi, veliki kružni tok na potezu od zgrade Ekvatora do Tvrđave Kastel i danas, nakon dvije godine otkako je pušten u rad, prava je enigma za sve vozače.

Tako da nije iznenađenje ukoliko se desi vožnja u kontra smjeru, a što je s obzirom na broj ponavljanja postalo svakodnevnica u Banjaluci.