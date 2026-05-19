Ninković pružio podršku daljnjem radu Saveza srednjoškolaca

19.05.2026 21:24

Foto: Ustupljena fotografija

Danas je održan sastanak između predsjednika Saveza srednjoškolaca Stefana Rakovića, predsjednika Skupštine Saveza Andreja Sredića i predsjednika Skupštine grada Banja Luka Ljube Ninkovića.

Tokom sastanka razgovarano je o daljnjem radu Saveza i budućim aktivnostima, sa posebnim fokusom na naredne korake u vezi sa inicijativom za besplatan prevoz za srednjoškolce i studente, kao i inicijativom omladinske banke Grada Banja Luka.

Predsjednik Skupštine grada pružio je punu podršku daljnjem radu Saveza srednjoškolaca, a takođe nam je izašao u susret i omogućio korišćenje prostorija za održavanje sastanaka i budućih aktivnosti.

Ovo predstavlja još jednu potvrdu svega onoga što smo ranije govorili – da Skupština grada podržava srednjoškolce, njihove ideje i inicijative koje imaju za cilj unapređenje položaja mladih.

