Veliki broj ulica u Banjaluci danas bez struje

Zbog radova na elektromreži bez struje će od devet do 14 časova biti dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, Braće i sestara Kapor i Skendera Kulenovića, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Bez napajanja električnom energijom od 11.30 do 13.30 časova biće i dijelovi ulica Jovana Dučića, Milana Tepića i Save Mrkalja.

"Struje neće imati ni dijelovi ulica Ilije Garašanina, Poljski put, Poljskog partizanskog bataljona i Svetozara Cvjetojevića od devet do 11 časova", naveli su iz ovog preduzeća.

Od devet do 14 časova napajanja neće biti u dijelovima naselja Nadežde Petrović, Suturlija, Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši.

Dio ulice Vasilija Ostroškog neće imati struje od 12 do 13.30 časova.