"Hvala Zijadu Krnjiću": Kovačević o obrušavanju dijela mosta u Gradišci

Hvala Zijadu Krnjiću, čovjeku koji nam ne dozvoljava da zaboravimo šta za Srpsku znači biti u BiH, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
"Ipak, pobijediće na kraju zdrav razum. Pobijediće Srpska. Kad tad!", poručio je Kovačević komentarišući obrušavanje dijela starog mosta u Gradišci i privremeno zatvaranje najfrekventnijeg graničnog prelaza u Republici Srpskoj i BiH.
Na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.
Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.
Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.
Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.
