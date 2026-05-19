Iran ima gore oružje od Ormuskog moreuza i čini se da želi da ga upotrijebi: Posljedice bi bile nesagledive

Nakon što je blokada Ormuskog moreuza postigla značajan uspjeh, Iran se okreće novoj skrivenoj arteriji svjetske ekonomije - podmorskim kablovima kroz koje teče značajan internet i finansijski saobraćaj između Evrope, Azije i Persijskog zaliva.

Islamska Republika želi najvećim svjetskim kompanijama da naplaćuje korišćenje kablova koji leže na dnu Ormuskog moreuza, a mediji povezani s državom već su uputili određene prijetnje i poručili da bi saobraćaj mogao biti prekinut ako kompanije ne plate. Vlast u Teheranu razmatrala je prošle nedjelje plan prema kojem bi mogli da ciljaju podmorske kablove koji povezuju arapske zemlje s Evropom i Azijom, piše Si.En-En.

"Uvešćemo naknadu za korišćenje internet kablova“, objavio je prošle nedjelje na X portparol iranske vojske Ebrahim Zolfagari.

Kako su objavili iranski mediji, Teheran bi od kompanija poput Gugla, Mikrosofta, Mete i Amazona tražio da se pridržavaju iranskih zakona, dok bi kompanije koje upravljaju podmorskim kablovima morale da plaćaju licencu za prolazak kabla, a prava na popravke i održavanje bila bi dodeljena isključivo iranskim kompanijama.

Neke od tih kompanija ulagale su u kablove koji prolaze kroz Ormuski moreuz i Persijski zaliv, ali nije jasno prolaze li ti kablovi kroz iranske teritorijalne vode.

Takođe, s obzirom na to da je kompanijama zbog američkih sankcija strogo zabranjeno da vrše plaćanja Iranu, nije poznato kako bi tehnološki giganti upšte mogli da budu prisiljeni na poštovanje takvih pravila.

Ali Teheran, čini se, misli ozbiljno. Državni mediji zapretili su da će oštetiti kablove, što bi moglo da poremeti internet povezanost i saobraćaj podataka vredan više milijardi dolara.

Dok svi napeto iščekuju Trampovu odluku u vezi s nastavkom rata s Iranom, Teheran ozbiljno prijeti da je pomorska blokada Ormuskog moreuza tek početak.

Podmorski kablovi su ključni za svjetski internet i prenos podataka. Ukoliko bi bili oštećeni, posljedice bi bile mnogo dalekosežnije od usporenog interneta – sve, od bankarskih sistema, vojnih komunikacija i klaud infrastrukture vještačke inteligencije do rada na daljinu, onlajn igara i striming servisa, bilo bi ugroženo.

Iranske pretnje dio su strategije kojom želi da pokažu svoj uticaj nad Ormuskim moreuzom i osiguraju opstanak režima, što je ključni cilj Islamske Republike u ovom ratu, rekla je Dina Esfandijari, šef za Bliski istok u kompaniji Blumberg Ekonomics.

"Cilj je nametnuti toliko velik trošak globalnoj ekonomiji da se niko više ne usudi da napadne Iran“, rekla je.

Nekoliko ključnih interkontinentalnih podmorskih kablova prolazi kroz Ormuski moreuz, ali kako bi smanjili rizike međunarodni operateri uglavnom su izbjegavali iranske teritorijalne vode i većinu infrastrukture postavljali uz omansku obalu, rekao je Mostafa Ahmed iz Habtor Risrč Centra.

Ipak, dva važna kabla – Falcon i Gulf Bridge International (GBI) – prolaze kroz iranske vode, upozorio je Alan Mauldin iz TeleGeografija.

Iran nije direktno zaprijetio sabotažom kablova, ali je kroz izjave zvaničnika, zastupnika i državnih medija više puta najavio kažnjavanje američkih saveznika u regionu. Prema Ahmedu, Iranska revolucionarna garda raspolaže borbenim roniocima, malim podmornicama i podvodnim dronovima koji predstavljaju ozbiljnu pretnju podmorskoj infrastrukturi, pa bi eventualni napad mogao izazvati "lančanu digitalnu katastrofu" na više kontinenata, prenosi Telegraf

Kakve bi bile posljedice?

Posljedice bi se osjetile daleko izvan Bliskog istoka. Države Persijskog zaliva mogle bi se suočiti s velikim prekidima interneta, problemima u bankarskom sektoru i poremećajima izvoza nafte i gasa.

Indija bi mogla da izgubi velik dio internet saobraćaja, što bi ozbiljno pogodilo njenu outsourcing industriju i izazvalo milijarde dolara štete. Ormuski moreuz je ključni digitalni koridor između azijskih centara podataka poput Singapura i kablovskih luka u Evropi, tako da bi svaki ozbiljniji poremećaj mogao usporiti finansijsku trgovinu i prekogranične transakcije između Evrope i Azije, dok bi delovi istočne Afrike mogli ostati bez interneta.

Sličan incident dogodio se 2024. godine, kada su tri podmorska kabla prekinuta nakon što je brod pogođen u napadu jemenskih Huta povezanih s Iranom vukao sidro po morskom dnu dok je tonuo. Tada je poremećeno gotovo 25 odsto internet saobraćaja u regionu. Ipak, TeleGeografi procenjuje da kablove kroz Ormuski moreuz danas čine manje od jedan posto globalnog međunarodnog data-kapaciteta.

Stručnjaci podsjećaju da ratovanje kablovima nije nova pojava. Još tokom Prvog svjetskog rata Britanija je presekla ključne nemačke telegrafske kablove kako bi prekinula komunikaciju s vojskom.

Međutim, danas bi posljedice bile mnogo ozbiljnije zbog gotovo potpune zavisnosti svijeta o digitalnim komunikacijama i prenosu podataka. Aktuelni sukob dodatno otežava eventualne popravke jer brodovi za održavanje moraju dugo ostati nepomični tokom rada, a prema Mauldinu od pet brodova za popravke koji inače djeluju u regiji samo je jedan ostao unutar Persijskog zaliva, penosi Jutarnji.

Iran svoj plan naplate prolaska podmorskih kablova kroz teritorijalne vode opravdava međunarodnim pravom i poziva se na Konvenciju UN-a o pravu mora (UNCLOS). Iako Iran nije ratifikovao konvenciju, pravnici smatraju da su njene odredbe obavezujuće kroz međunarodno pravo. Iranski mediji pritom kao primjer navode Egipat, koji zahvaljujući strateškom položaju Sueckog kanala godišnje ostvaruje stotine miliona dolara prihoda od tranzita i licenci za podmorske kablove.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da postoji važna razlika između Sueckog kanala i Ormuskog moreuza. Suecki kanal je veštački plovni put pod egipatskom kontrolom, dok je Ormuski moreuz prirodni morski prolaz za koji vrijedi drugačiji pravni režim.

"Za postojeće kablove Iran mora da poštuje ugovore koji su već sklopljeni, ali za nove može odlučiti pod kojim će uslovima dopustiti njihovo postavljanje", rekla je za Si-En-En Irini Papanikolopulu, profesorka međunarodnog prava.

Dina Esfandijari iz Bloomberg Economicsa smatra da je Iran dugo znao da ima geostrateški uticaj nad Ormuzom, ali nije bio siguran koliko bi njegove pretnje imale stvarni učinak.

"Sada je Teheran otkrio koliki je zaista taj uticaj“, rekla je.