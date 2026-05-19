Rusi počinju testiranje nuklearnih snaga

Ruske oružane snage će od danas do 21. maja izvesti vježbe pripreme i upotrebe nuklearnih snaga u suočavanju sa prijetnjom od agresije, uz učešće raketnih snaga i avijacije dugog dometa, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Istovremeno će biti obavljena i zajednička obuka za upotrebu nuklearnog naoružanja raspoređenog na teritoriji Bjelorusije, navodi se u saopštenju.

U vježbu su uključene raketne strateške snage, Sjeverna i Pacifička flota, komanda dalekometne avijacije i dio snaga Lenjingradske i Centralne vojne oblasti.

"U vježbi će ukupno biti uključeno preko 7.800 komada vojne opreme /naoružanje, vojna i specijalna oprema/, uključujući preko 200 lansera raketa i više od 140 aviona", piše u objavi i dodaje da će biti uključeno i osam strateških podmornica.

Više od 64.000 ljudi biće obuhvaćeno obukom za upotrebu nuklearnih snaga u suočavanju sa agresijom.

Pored toga, tokom vježbi na poligonima na teritoriji Rusije biće lansirane balističke i krstareće rakete, prenosi Srna.