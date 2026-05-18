Lavrov pozvao UN da reaguje na progon Ukrajinske pravoslavne crkve

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je visokog predstavnika Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija Migela Moratinosa da reaguje na progon kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve od kijevskih vlasti i službi.
- Šef Alijanse civilizacija hitno se poziva da reaguje na situaciju u vezi sa progonom kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve - navodi se u saopštenju Ministarstva.
Ukrajinski Parlament usvojio je ranije kontroverzni zakon koji omogućava Vladi da zabrani djelovanje vjerskim organizacijama povezanim sa Ruskom pravoslavnom crkvom.
UPC je lišena pristupa mnogim značajnim istorijskim i vjerskim lokalitetima, između ostalih, donesena je i zabrana pristupa sveštenstvu UPC Kijevsko-pečerskoj lavri, koja se nalazi na listi svjetske baštine Uneska.
Služba bezbjednosti Ukrajine sprovela je opsežne "kontraobavještajne pretrese" u manastirima, eparhijama i privatnim rezidencijama sveštenstva UPC.
Vlada je pokrenula krivične postupke protiv više desetina sveštenika UPC pod optužbom za izdaju ili "opravdavanje oružane agresije".
(SRNA)
