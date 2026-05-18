Večeras do ponoći ovo morate da uradite: Sutra slavimo velikog sveca

Православље, црква
U pravoslavnom kalendaru 19. maja se obilježava dan posvećen Pravednom Jovu, svetitelju koji se u narodnom predanju pamti kao simbol neuništive vjere i istrajnosti.

Veče uoči praznika, prema vjerovanjima, ima posebnu duhovnu težinu, pa se u mnogim domovima pale svijeće i izgovaraju molitve za zaštitu porodice i doma.

Čovjek koji nije izgubio vjeru uprkos svemu

Pravedni Jov, poznat i kao Jov Patnik, prema predanju je živio u davna vremena i bio poznat po bogatstvu, porodici i pobožnosti. Njegova priča zauzima posebno mjesto u religijskom učenju jer govori o iskušenju vjere koje prevazilazi ljudske granice izdržljivosti.

Prema biblijskom predanju, Jov je izgubio sve što je imao – porodicu, imanje i zdravlje – ali ni u najtežim trenucima nije izgubio povjerenje u Boga. Upravo zbog te nepokolebljivosti smatra se jednim od najvećih simbola duhovne snage i strpljenja.

Narodni običaji i vjerovanja

U narodnoj tradiciji ovaj dan se doživljava kao vrijeme mira i tišine, posvećeno unutrašnjem smirenju i porodičnoj harmoniji. Vjeruje se da način na koji se dočekuje praznik može imati simboličan uticaj na naredni period.

U mnogim domovima veče prije praznika se provodi uz upaljenu svijeću i molitvu Pravednom Jovu, sa željom za zdravlje, zaštitu i spokoj u kući.

Postoji i vjerovanje da se na dan praznika iz kuće ne iznosi ništa, naročito nešto drago, jer se smatra da se time može „iznijeti“ i dio blagostanja i sreće.

Takođe se izbjegavaju svađe, teške riječi i negativna energija, jer se Pravedni Jov u tradiciji poštuje kao zaštitnik onih koji trpe i istrajavaju u nepravdi.

U mnogim porodicama večeras se izgovara molitva Pravednom Jovu, najčešće u miru doma i uz upaljenu svijeću. Vjernici se njome obraćaju svetitelju sa željom za snagu, utjehu i zaštitu.

Vjeruje se da molitva upućena u tišini ima posebno značenje, jer simbolično povezuje čovjeka sa njegovom unutrašnjom vjerom i spokojem.

