Pucnjava u džamiji u San Dijegu: Ima mrtvih i ranjenih

U džamiji u San Dijegu na Zapadnoj obali SAD došlo je do pucnjave.

Prema nepotvrđenim informacijama ima mrtvih i ranjenih, prenijeli su lokalni mediji.

Na terenu su jake policijske snage koje su blokirale čitavo područje.

❗️🇺🇸 Image of the San Diego Police deployment outside the Islamic Center of San Diego https://t.co/XJE5RIE2io pic.twitter.com/8UOZuhgqkW — NEXUSx (@Nexus_osintx) May 18, 2026

Strijelac je otvorio vatru u Islamskom centru San Dijega oko 11,40 časova po pacifičkom vremenu u ponedjeljak ujutru, prema policijskoj upravi San Dijega.

Vlasti su pozvale javnost da izbjegava to područje i zatvorile su dijelove međudržavnog puta 805 u blizini Balboa avenije zbog policijske aktivnosti, prenosi ABC 10News.

Gradonačelnik San Dijega Tod Gloria objavio je sljedeće saopštenje na mreži X.

"Upoznat sam sa situacijom aktivnog napadača u Islamskom centru San Dijega u Kleremontu i kontinuirano dobijam informacije od policije. Hitne službe su na terenu i aktivno rade na zaštiti zajednice i osiguravanju područja."