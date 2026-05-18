Pucnjava u džamiji u San Dijegu: Ima mrtvih i ranjenih

U džamiji u San Dijegu na Zapadnoj obali SAD došlo je do pucnjave.
Prema nepotvrđenim informacijama ima mrtvih i ranjenih, prenijeli su lokalni mediji.
Na terenu su jake policijske snage koje su blokirale čitavo područje.
❗️🇺🇸 Image of the San Diego Police deployment outside the Islamic Center of San Diego https://t.co/XJE5RIE2io pic.twitter.com/8UOZuhgqkW— NEXUSx (@Nexus_osintx) May 18, 2026
Strijelac je otvorio vatru u Islamskom centru San Dijega oko 11,40 časova po pacifičkom vremenu u ponedjeljak ujutru, prema policijskoj upravi San Dijega.
Vlasti su pozvale javnost da izbjegava to područje i zatvorile su dijelove međudržavnog puta 805 u blizini Balboa avenije zbog policijske aktivnosti, prenosi ABC 10News.
Gradonačelnik San Dijega Tod Gloria objavio je sljedeće saopštenje na mreži X.
"Upoznat sam sa situacijom aktivnog napadača u Islamskom centru San Dijega u Kleremontu i kontinuirano dobijam informacije od policije. Hitne službe su na terenu i aktivno rade na zaštiti zajednice i osiguravanju područja."
I am aware of the active shooter situation at the Islamic Center of San Diego in Clairemont and am continuing to receive updates from law enforcement. Emergency personnel are on scene and actively working to protect the community and secure the area.— San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) May 18, 2026
