Logo
Large banner

Pucnjava u džamiji u San Dijegu: Ima mrtvih i ranjenih

Autor:

ATV
18.05.2026 22:06

Komentari:

0
Полиција на улици након пуцњаве у џамији у Сан Дијегу.
Foto: X/Screenshot

U džamiji u San Dijegu na Zapadnoj obali SAD došlo je do pucnjave.

Prema nepotvrđenim informacijama ima mrtvih i ranjenih, prenijeli su lokalni mediji.

Na terenu su jake policijske snage koje su blokirale čitavo područje.

Strijelac je otvorio vatru u Islamskom centru San Dijega oko 11,40 časova po pacifičkom vremenu u ponedjeljak ujutru, prema policijskoj upravi San Dijega.

Vlasti su pozvale javnost da izbjegava to područje i zatvorile su dijelove međudržavnog puta 805 u blizini Balboa avenije zbog policijske aktivnosti, prenosi ABC 10News.

Тања Савић

Scena

Tanja i Muki spremaju svadbu: ''On je moja sudbina''

Gradonačelnik San Dijega Tod Gloria objavio je sljedeće saopštenje na mreži X.

"Upoznat sam sa situacijom aktivnog napadača u Islamskom centru San Dijega u Kleremontu i kontinuirano dobijam informacije od policije. Hitne službe su na terenu i aktivno rade na zaštiti zajednice i osiguravanju područja."

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pucnjava

džamija

pucnjava u džamiji

Amerika

San Dijego

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.

Svijet

Tramp: Odložen planirani napad na Iran

3 h

0
Сергеј Лавров Русија

Svijet

Lavrov pozvao UN da reaguje na progon Ukrajinske pravoslavne crkve

4 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

5 h

0
''Нови приједлог Техерана није довољан за постизање споразума''

Svijet

''Novi prijedlog Teherana nije dovoljan za postizanje sporazuma''

5 h

0

  • Najnovije

23

13

Arsenal na pobjedu od titule – gol dovoljan protiv Barnlija

22

56

Radnik iz BiH kažnjen zbog egzibicionizma: Pogrešno protumačio signale poslodavke

22

51

Zaharova poslala poruku Briselu: Prestanite sa rusofobijom pa da pregovaramo

22

49

Cijene nafte ponovo rastu

22

46

S koliko ljudi ste spavali? Evo šta vaša seksualna prošlost govori o vama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner