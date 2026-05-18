Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

Naoružani napadač otvorio je vatru na jugu Turske, ubivši četiri osobe i ranivši osam, prenosi danas BBC, pozivajući se na lokalne medije. Smrtonosni incident dogodio se u okrugu Tarsus, u pokrajini Mersin, navode turske novine Hurijet i CNN na turskom.
Pucnjava je navodno počela u restoranu, a osumnjičeni je potom pobjegao automobilom. Policija je, uz podršku helikoptera, pokrenula veliku operaciju potrage za napadačem, za kojeg se navodi da je 17-godišnji mladić.
At least four people were killed and eight others wounded in a shooting incident in Mersin, Turkey, with the gunman still at large. pic.twitter.com/vwl87wzgUL— World Source News (@Worldsource24) May 18, 2026
Turski mediji izveštavaju da su dvije osobe ubijene u restoranu, a vjeruje se da su to vlasnik i zaposleni. Naoružani napadač zatim je nastavio da puca, ubivši vozača kamiona i pastira koji je u blizini izveo ovce na ispašu.
🔴Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli, 4 kişinin ölümüne, 8 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.— Selâmi Haktan (@slmhktn) May 18, 2026
Şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli operasyon başlatıldı. pic.twitter.com/aSfaeY2jLk
Motivi osumnjičenog još uvijek nisu poznati.
