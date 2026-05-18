Raković za ATV: Nismo naišli na razumijevanje u Gradskoj upravi

ATV
18.05.2026 19:25

Предсједник Савеза средњошколаца Републике Српске Стефан Раковић
Foto: ATV

Predsjednik Saveza srednjoškolaca Republike Srpske Stefan Raković izjavio je za ATV da u Gradskoj upravi nisu naišli na razumijevanje, te da nisu dobili nikakve odgovore na svoje inicijative i upite.

"Ovo je bio neophodan potez jer nas očigledno Gradska uprava nije shvatila ozbiljno. Nijedna ozbiljna organizacija se ne bi dovela u ovu situaciju – mi smo za inicijativu koja se tiče besplatnog prevoza za studente i srednjoškolce za samo dva sata uspjeli da prikupimo 1.200 potpisa. Nismo imali konkretnu saradnju niti razgovore sa Gradskom upravom, jednostavno nismo naišli na razumijevanje. Sada znamo u kakvom pravcu će se stvari odvijati jer nismo dobili nikakve odgovore na naše inicijative i upite", istakao je Raković.

On dodaje da se gradonačelnik u medijima više puta oglašavao po pitanju samog prevoza, ali da pomenutu inicijativu srednjoškolaca nije pomenuo niko iz Gradske uprave.

"S druge strane, dobili smo podršku Skupštine grada na čelu sa Ljubom Ninkovićem. Imaćemo sastanak sa njim i tu ćemo usaglasiti dalje korake", rekao je Raković.

Kao ključni razlog za prekid odnosa, Raković navodi upravo to nerazumijevanje, iako su ranije imali određenu tehničku saradnju sa Odjeljenjem za društvene djelatnosti preko kojeg su dobijali prostor za svoje aktivnosti. Do prekida je, kaže, došlo i zbog određenih događaja koji su pratili sam proces osnivanja Saveza.

"Mi nismo donijeli ovu odluku ishitreno, niti samoinicijativno. Toj odluci je prethodio razgovor sa svim članovima i svim organima u Savezu. Donijeli smo takvu odluku jer je iz Gradske uprave pokrenuta tema da smo mi ogranak neke političke partije. Mi nismo ničiji ogranak. Imamo tu djecu čiji su roditelji simpatizeri pojedinih stranaka i mi smo toga svjesni. Nije politika ušla u srednju školu, iako postoje napori da se to desi. Mi se čvrsto držimo apolitičnosti i sarađujemo sa svima", zaključio je Raković.

Драшко Станивуковић-27112025

Banja Luka

Mladi Stanivukoviću služe samo za slikanje? Upućeno otvoreno pismo gradonačelniku

Podsjetimo, Savez srednjoškolaca Republike Srpske prekinuo je saradnju sa Gradskom upravom Banjaluka. Odluku je donio Upravni odbor, a kako navode, obustavlja se svaka dalja komunikacija i institucionalna saradnja.

Stefan Raković

Gradska uprava Banjaluka

Savez srednjoškolaca RS

Draško Stanivuković

''Novi prijedlog Teherana nije dovoljan za postizanje sporazuma''

Ko je Kristijan Aleksić koji je ubio Luku? Likvidirao djevojku, zatvorenika sjekao po vratu

