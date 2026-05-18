Srednjoškolci prekidaju saradnju sa Gradom Banjaluka

Marija Milanović
18.05.2026 08:14

Драшко Станивуковић
Foto: ATV/Ustupljena fotografija

Savez srednjoškolaca Republike Srpske obavještava javnost da je Upravni odbor Saveza, na osnovu ovlašćenja predviđenih Statutom organizacije, donio Odluku o prekidu saradnje sa Gradskom upravom Grada Banjaluka.

„U skladu sa usvojenom odlukom, obustavlja se svaka dalja saradnja, komunikacija i institucionalna korelacija između Saveza srednjoškolaca i Gradske uprave Grada Banjaluka“, naveli su ispred Saveza.

Kako dalje navode u saopštenju, nijedan član rukovodstva, Upravnog odbora, niti član Saveza srednjoškolaca neće učestvovati na sastancima, konsultacijama ili drugim oblicima zvanične saradnje sa predstavnicima Gradske uprave Grada Banjaluka.

Saopštenje srednjoškolaca

„Ova odluka stupila je na snagu danom donošenja i predstavlja stav Upravnog odbora u pogledu budućih odnosa i institucionalnog djelovanja. Savez srednjoškolaca ostaje posvećen zaštiti interesa srednjoškolaca, principima odgovornog djelovanja i dosljednom zastupanju stavova organizacije“, navode ispred Upravnog odbora Saveza srednjoškolaca Republike Srpske.

Stanivuković ne može ignorisati srednjoškolce: Mladi Banjaluke su dovoljno čekali!

Podsjećanja radi, Savez srednjoškolaca podnio je u aprilu mjesecu Inicijativu za besplatan prevoz banjalučkim srednjoškolcima i studentima, te su u tom cilju prikupili i 1.200 potpisa podrške građana Banjaluke, dobili i zeleno svjetlo od strane Skupštine grada Banjaluka i predsjednika Ljube Ninkovića, međutim od glavnog i odgovornog ni traga ni glasa.

Gradonačelnik Draško Stanivuković na njihove zahtjeve nije odgovorio niti pokazao interesovanje.

