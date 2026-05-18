Ženski kamerni hor "Banjalučanke" osvojio zlato u Finskoj

Na Internacionalnom horskom takmičenju „Nordic voices competition", koje se u organizaciji Svjetske horske asocijacije Interkultur održalo od 14. do 18. maja u Finskom gradu Lahti, ženski kamerni hor "Banjalučanke" iz Banjaluke osvojio je zlatnu medalju i trijumfovao kao pobjednik u kategoriji tradicionalne muzike.

Ostvarivši još jedan veliki međunarodni uspjeh pod umjetničkim rukovodstvom kompozitora i dirigenta, profesora Mladena Matovića, hor "Banjalučanke" je nastupio kao jedini predstavnik iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na ovom značajnom i licenciranom međunarodnom takmičenju koje je u svom revijalnom i takmičarskom programu u više kategorija okupilo ukupno 22 hora iz Estonije, Finske, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Švedske.

Sve horove je ocjenjivao internacionalni stručni žiri, sačinjen od uglednih svetskih eksperata za horsku muziku u sastavu Marlen de Bo (Belgija), Mia Makrof (Finska) i Ben Pari (Velika Britanija), dok je ovogodišnji umjetnički direktor takmičenja bio čuveni švedski dirigent Fred Šeberg.

Takmičenje je održano u impresivnom zdanju Sibelius hola, u jednoj od najakustičnijih koncertnih dvorana u evropi. Hor se predstavio odabranim kompozicijama značajnih domaćih autora, a kao solisti ansambla nastupili su Žaklina Gligorić, Jelena Vulin i Marija Popović, te u dvije numere i instrumentalisti Mladen Janković (klavir) i Andrej Petković (perkusije).

Pored učešća u takmičarskom dijelu programa, hor "Banjalučanke" je tokom boravka u Finskoj ostvario još dva veoma zapažena revijalna nastupa. Na poziv Umjetničkog savjeta festivala u Lahtiju "Banjalučanke" su zajedno sa još tri renomirana hora iz SAD, Finske i Švedske dobile poziv da nastupe na svečanom gala koncertu "Nordic night" koji je održan u subotu 16. maja, takođe u koncertnoj dvorani Sibelius hola, dok je dan kasnije hor nastupio i u okviru svečanog koncerta pobjednika kategorija takmičenja.

"Veoma smo srećni i ponosni što smo na još jednom značajnom takmičenju uspjeli da održimo kontinuitet kvalitetnih takmičarskh nastupa na međunarodnoj horskoj sceni. U našoj takmičarskoj kategoriji nastupilo je najviše horova tako da titula pobjednika kategorije ovaj put za nas ima još veći značaj. Želim javno da čestitam svim članicama ansambla na još jednom reprezentativnom predstavljanju naše kulture i umjetnosti, te na velikom trudu, ljubavi i posvećenosti koji su utkani u ovo dvadest i prvo međunarodno priznanje za naš hor", rekao je Mladen Matović, dirigent hora.

Nastupi u dvorani Sibelius su za njih, kako kaže Matović, predstavljali posebno i jedinstveno iskustvo,a veoma pozitivne reakcije publike, kolega dirigenata i žirija će za članove hora u narednom periodu predstavljati dodatno ohrabrenje i motivaciju da u budućnosti budu još bolji.

"Pred nama je sada kratka pauza a nakon toga slijedi nastavak koncertno-takmičarske sezone u kojoj kao prve značajnije aktivnosti želimo najaviti učešće i nastup hora u okviru obiježavanja Svjetskog dana muzike, snimanje novog kompakt diska ansambla, a potom i učešće hora na takmičenju u Veneciji", kazao je Matović.

DOSADAŠNjI NAJZNAČAJNIJI REZULTATI HORA

U prethodnih petnest godina hor „Banjalučanke"je ostvario najznačajnije rezultate u svojoj istoriji osvojivši zlatne medalje na takmičenjima u Lincu, Amsterdamu, Veneciji,Malti, Budimpešti, Barseloni, Magdeburgu, Kalamati, Riva del Gardi i Rimu. Dva olimpijska srebra osvojena su na horskim olimpijadama u NR Kini i Sjedinjenim Američkim Državama, dok najveći uspjeh u istoriji hora predstavlja osvajanje tri uzastopne olimpijske zlatne medalje na Svjetskim horskim Olimpijadama u Rigi, Sočiju i Južnoafričkoj Republici.

Zahvaljujući ovim rezultatima ženski kamerni hor „Banjalučanke" je uvršten na zvaničnu Rang listu pedeset najboljih kamernih horova svijeta Svjetske horske asocijacije Interkultur – Muzika Mundi (OP 50 CHAMBER CHOIRS & VOCAL ENSEMBLES). Hor je dobitnik i visokih društvenih priznanja i odlikovanja – Zlatnog grba Grada Banja Luka i Ordena Njegoša II reda za doprinos u promociji kulture i umjetnosti.

Učešće hora "Banjalučanke" na takmičenju u Finskoj realizovano je zahvaljujući podršci Kabineta predsjednika Republike Srpske i Grada Banja Luka.