Da li ste vidjeli kako je zapravo izgledao Darin nastup na Evroviziji?

Bugarska je pobjednica Evrovizije, a njena predstavnica, Darina Nikolaeva Jotova zaludjela je cijeli svijet svojom harizmom i „Bangaranga“ pjesmom, koju pjevaju svi!

Bugarska se vratila na Evroviziju i to sa stilom, pobijedili su. Zar može bolji scenario od ovog?

Divlji ples, mladi plesači i Dara koja svojom energijom i kostimom ostavlja bez daha, osvojili su svijet, a njena koreografija se već kopira širom društvenih mreža.

Pjevačica DARA

"Ako pjesma 'Bangaranga' natjera nekoga u Mančesteru, Edinburgu ili Brajtonu da uzme telefon i potraži Bugarsku - njenu muziku, obalu, književnost i ljude - onda sam već postigla nešto veliko", kazala je Dara prije proglašenja pobjede.

A da li ste vidjeli kako je nastup zapravo izgledao?

Scenografija je izgledala poput savršeno izrežiranog spota, svima koji smo ga gledali putem malih ekrana, a šta je publika u Štathali u Beču vidjela?

Ispred malih ekrana sve je prštilo od energije i specijalnih efekata, ali u realnosti, nešto drugačije: