Da li ste vidjeli kako je zapravo izgledao Darin nastup na Evroviziji?

Autor:Marija Milanović
Bugarska je pobjednica Evrovizije, a njena predstavnica, Darina Nikolaeva Jotova zaludjela je cijeli svijet svojom harizmom i „Bangaranga“ pjesmom, koju pjevaju svi!
Bugarska se vratila na Evroviziju i to sa stilom, pobijedili su. Zar može bolji scenario od ovog?
Divlji ples, mladi plesači i Dara koja svojom energijom i kostimom ostavlja bez daha, osvojili su svijet, a njena koreografija se već kopira širom društvenih mreža.
"Ako pjesma 'Bangaranga' natjera nekoga u Mančesteru, Edinburgu ili Brajtonu da uzme telefon i potraži Bugarsku - njenu muziku, obalu, književnost i ljude - onda sam već postigla nešto veliko", kazala je Dara prije proglašenja pobjede.
A da li ste vidjeli kako je nastup zapravo izgledao?
Scenografija je izgledala poput savršeno izrežiranog spota, svima koji smo ga gledali putem malih ekrana, a šta je publika u Štathali u Beču vidjela?
Ispred malih ekrana sve je prštilo od energije i specijalnih efekata, ali u realnosti, nešto drugačije:
Was Fernsehzuschauer bei BANGARANGA nicht gesehen haben. #Eurovision #ESC #ESC2026 😂 pic.twitter.com/wx2GGiB529— storymakers (@mz_storymakers) May 16, 2026
