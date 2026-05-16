Večeras veliko finale Eurosonga: Finska glavni favorit za pobjedu

Večeras će u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle biti održano veliko finale 70. izdanja Eurosonga, u kojem će se za pobjedu takmičiti 25 zemalja.

Iz prvog polufinala plasman u završnicu izborile su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska, dok su iz drugog polufinala u finale prošle Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka.

Uz države koje su se kvalifikovale kroz polufinala, direktno mjesto u finalu imale su članice takozvane “Velike četvorke” – Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, kao i Austrija, koja je domaćin ovogodišnjeg takmičenja.

Finalnu večer otvorit će predstavnica Danske, a nakon nje na scenu će izaći izvođači iz Njemačke, Izraela, Belgije i Albanije. Predstavnik Srbije nastupit će deveti po redu, dok će Hrvatska svoj nastup imati kao 13. takmičar. Čast da zatvori ovogodišnje finale pripala je Austriji.

Prema procjenama kladionica, najveći favorit za pobjedu trenutno je Finska, dok se među glavnim kandidatima nalaze i Australija te Grčka.

Iako Bosna i Hercegovina ni ove godine nema svog predstavnika na Eurosongu, građani naše zemlje moći će glasati zahvaljujući sistemu “ostatka svijeta”. Na taj način glasovi publike iz država koje ne učestvuju u takmičenju računaju se kao glasovi jedne dodatne zemlje, pa će pravo glasanja imati i gledaoci iz država poput Japana, Sjedinjenih Američkih Država i Brazila.

Među izvođačima koji će nastupiti tokom finalne večeri su Ruslana, grupa Lordi, Aleksander Ribak (Alexander Rybak), Verka Serdučka (Serduchka), Parov Stelar, Cezar (Cesar) Sampson, Go-Džo (Go-Jo), vIKI (Vicky) Leandros i drugi.

Inače, ovogodišnje izdanje Eurosonga obilježile su i političke kontroverze. Zbog rata u Gazi i političkih tenzija nekoliko zemalja odlučilo je bojkotovati takmičenje, među kojima su Island, Irska, Nizozemska, Slovenija i Španija.

Finale Eurosonga počinje u 21 sat uz direktan prijenos na javnim servisima širom Evrope, prenosi Avaz