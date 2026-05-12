Počela je Evrovizija

Večeras je u Beču počelo 70. izdanje takmičenja Eurovision Song Contest 2026, jednog od najgledanijih muzičkih događaja na svijetu. Domaćin ovogodišnje Evrovizije je Austrija, a takmičenje se održava u dvorani Wiener Stadthalle, gdje će tokom narednih dana nastupiti predstavnici 35 zemalja.

Prvo polufinalno veče okupilo je 15 takmičara koji se bore za plasman u veliko finale zakazano za subotu, 16. maj. Organizatori najavljuju spektakularne scenske nastupe, modernu produkciju i obilježavanje velikog jubileja takmičenja koje traje još od 1956. godine.

Ovogodišnju Evroviziju, međutim, prate i brojne političke tenzije i kontroverze. Nekoliko zemalja odlučilo je da bojkotuje takmičenje zbog učešća Izraela, što je dovelo do jedne od najburnijih atmosfera u novijoj istoriji ovog muzičkog događaja. U Beču su pojačane bezbjednosne mjere, a organizatori poručuju da žele da fokus ostane na muzici i umjetnosti.

Pored takmičarskog dijela, organizatori su pripremili i brojne specijalne nastupe povodom 70 godina Evrovizije, uz učešće nekadašnjih pobjednika i legendarnih izvođača koji su obilježili istoriju takmičenja.

Veliko finale biće održano u subotu uveče, kada će Evropa ponovo birati najbolju pjesmu kontinenta.