Kuba ostala bez goriva: Havana u mraku i do 22 sata dnevno

Na Kubi su u potpunosti istrošene zalihe goriva, izjavio je ministar energetike i rudarstva Visente de la O Levi.

- Nemamo apsolutno nikakvog mazuta. Nemamo ni dizel goriva. Jedino što imamo jeste prateći gas sa naših nalazišta i domaća nafta, čija proizvodnja takođe raste - rekao je ministar u emisiji Mesa Redonda.

Prema njegovim riječima, Kuba nije dobila isporuke goriva još od decembra. Jedina veća pošiljka stigla je tek poslije skoro četiri mjeseca u vidu ruske donacije od oko 100.000 tona nafte. Te rezerve su privremeno pomogle da se smanji obim restrikcija struje.

- Razvukli smo te zalihe i na prve dane maja, ali je gorivo sada potpuno potrošeno - naveo je De la O Levi.

Ministar je istakao da su energetske potrebe zemlje mnogo veće od povremenih isporuka i priznao da je situacija u Havana izuzetno teška, jer nestanci struje traju i do 20–22 časa dnevno.

Trenutno energetski sistem funkcioniše isključivo zahvaljujući termoelektranama, gasnim postrojenjima i solarnim elektranama, bez rezervnih kapaciteta. Domaća proizvodnja nafte i gasa pokriva samo dio unutrašnjih potreba, dodao je ministar.

Predsjednik SAD Donald Tramp je 29. januara potpisao ukaz koji omogućava uvođenje carina na uvoz iz zemalja koje isporučuju naftu Kubi.

Istovremeno je proglasio vanredno stanje zbog, kako je navedeno, pretnje po nacionalnu bezbJednost iz Havane.

Kubanska vlada je saopštila da Sjedinjene Američke Države energetskom blokadom pokušavaju da uguše ekonomiju zemlje i učine život stanovništva nepodnošljivim.

