Tramp: Odlični razgovori sa Sijem

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su pregovori sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom bili produktivni i da očekuje dalji razvoj američko-kineskih odnosa.

"Sjajni", rekao je Tramp novinarima, komentarišući sastanak.

On je naglasio da je Kina odličan partner SAD i da brzo i efikasno rješavaju sve nesuglasice.

"Kada bi se pojavile teškoće, mi bismo ih riješili. Ja bih pozvao Vas, Vi biste pozvali mene i kad god bismo imali problem mi bismo ga vrlo brzo riješili", rekao je Tramp tokom sastanka sa Sijem u Pekingu.

On je istakao da očekuje razvoj američko-kineskih poslovnih odnosa u budućnosti.

"Američki biznismeni su danas ovdje da odaju poštovanje Vama i Kini i raduju se trgovini i poslovanju, a sa naše strane sve će biti potpuno recipročno. Imaćemo fantastičnu zajedničku budućnost", naveo je Tramp.

Američki predsjednik je naglasio da Si Đinpinga smatra velikim liderom.

"Vi ste veliki lider. To govorim svima. Čast mi je što sam sa Vama", poručio je Tramp.

On je dodao da mu je ukazana čast pozivom kineskog predsjednika i da očekuje da će odnosi Kine i SAD biti bolji nego ikada ranije.

(SRNA)