Horoskop za 14. maj: Ovnove čeka nova zarada, a Vage konačno odahnu zbog novca

Donosimo vam kompletnu astrološku prognozu za četvrtak, 14. maj 2026. godine.
Očekuje vas prilika za dodatnu zaradu kroz hobi ili sporedni posao. U ljubavi je vrijeme za iskrenost i otvorenost, dok će slobodni osjetiti naglu privlačnost prema nekome iz kruga prijatelja. Izbjegavajte tešku i začinjenu hranu.
Vaša upornost na poslu konačno daje rezultate koje će nadređeni znati da cijene. Partner će vam pružiti neophodan oslonac u važnoj odluci, a slobodni pripadnici znaka biće zaintrigirani pozivom. Mogući su bolovi u predjelu vrata i ramena.
Dan je idealan za rješavanje administrativnih pitanja koja već dugo odlažete. U vezi dolazi do osvježenja i novih zajedničkih planova, dok slobodni mogu očekivati zanimljiv susret tokom putovanja. Potrebno vam je više tečnosti.
Intuicija će vas nepogrešivo voditi kroz komplikovane poslovne pregovore sa partnerima. Voljena osoba će vas iznenaditi večernjim izlaskom, a slobodni će uživati u pažnji koju dobijaju od osobe sa posla. Moguća glavobolja.
Na poslovnom planu se otvaraju vrata za saradnju sa inostranstvom ili udaljenim gradom. Posvetite više pažnje malim stvarima koje usrećuju partnera, a slobodni će doživjeti uzbudljiv flert na javnom mjestu. Vašem tijelu je neophodan odmor.
Pokušajte da ne preuzimate sve obaveze na sebe i naučite da delegirate zadatke kolegama. U emotivnim odnosima vlada međusobno povjerenje i podrška, dok slobodni mogu stupiti u kontakt sa osobom iz prošlosti. Kontrolišite unos šećera i slatkiša.
Konačno dolazi do finansijske stabilizacije koju ste željno iščekivali neko vrijeme. Partner planira put koji će učvrstiti vašu vezu, a slobodni će upoznati nekoga ko ima veoma slične poglede na život. Mogući su problemi sa sinusima.
Danas je odličan dan za početak novih projekata koji zahtijevaju veliku hrabrost. U ljubavi vas očekuje strastven period pun emocija, dok će slobodni privući pažnju osobe koja odiše autoritetom. Povećajte unos vitamina C.
Uspješno ćete završiti sve zadatke prije roka, što će vam donijeti veliki osjećaj olakšanja. Sa voljenom osobom ćete lako pronaći zajednički jezik oko kućnih pitanja, a slobodni će započeti dopisivanje sa osobom koja im je dugo simpatija. Mogući su manji bolovi u zglobovima.
Očekujte pohvalu za svoj prethodni rad koja će vam podići samopouzdanje na viši nivo. U vezi je potrebno više strpljenja za partnerove promjene raspoloženja, dok slobodni imaju šansu za poznanstvo preko rođaka. Potrebno vam je više sna.
Kreativna energija će vam pomoći da pronađete originalno rješenje za stari problem. Emotivni odnos je zadovoljavajući i pun malih, značajnih pažnji, a slobodni će dobiti kompliment od nekoga kome se dive. Pronađite vrijeme za opuštanje.
Bićete uspješni u trgovini ili razmjeni usluga sa poznanicima. Sa voljenom osobom ćete provesti mirno popodne u domu, dok će slobodni privući pažnju osobe sa kojom imaju zajednička interesovanja. Zdravlje je dobro.
