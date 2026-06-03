Mladić sjekirom prebio starijeg muškarca, pa pozvao policiju: Jezivo ubistvo u centru Beograda

U centru Beograda, u napuštenoj kući iza stare zgrade BIP-a, jutros oko 7 časova dogodilo se stravično ubistvo koje je šokiralo javnost.

Na Savskom vencu jutros oko 7.05 sati je pronađeno tijelo starijeg muškarca, saznaje Tanjug.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je muškarac ubijen. Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Beogradski mediji prenose da je jedan mladić policiji rekao da je sjekirom ubio muškarca.

Mladić (26) sekirom je nasmrt pretukao i usmrtio za sada neidentifikovanog muškarca, a pojavio se i prvi, uznemirujući snimak sa lica mesta

Kako saznaje Telegraf, policija je odmah po prijavi blokirala čitav kvart. Prepoznatljiva plavo-bijela šarena policijska traka rastegnuta je oko imanja, zabranjujući prilaz bilo kome dok traje uviđaj.

Na mjestu zločina zatečen je 26-godišnji mladić koji je, prema prvim informacijama, sam sačekao policiju. On je hladnokrvno izjavio da je sjekirom presudio muškarcu u kući.

"Ja sam ga ubio sekirom", navodno je izgovorio mladić kada je policija stigla na imanje iza BIP-a.

Osumnjičeni je odmah lišen slobode.

Identitet ubijenog muškarca još uvijek nije poznat i radi se na njegovoj identifikaciji.