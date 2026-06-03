Skandal u srpskoj školi: Profesorka pročitala sastave đaka, pa ostala bez teksta - odmah zatražila pomoć

Ono što je nedavno doživjela jedna profesorka srpskog jezika i književnosti još jedan je u nizu primjera kuda ide obrazovni sistem, usljed sve prisutnije vještačke inteligencije.

Kako ona tvrdi, nakon što je pregledala pismene sastave svojih đaka, shvatila je da svi imaju iste ili slične radove, te da je nakon istraživanja utvrdila da iza svega stoji popularna alatka „Čet Dži-Pi-Ti“ koju su njeni učenici masovno koristili.

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Nakon što je svoje učenike „uhvatila“ na djelu, odnosno, otkrila da su se služili nedozvoljenim sredstvima tokom testa, profesorka je morala i javno da se oglasi, objasni šta je posrijedi, ali i upita svoje kolege da li su imali sličnu situaciju, ali i ako nisu, kako bi u istoj postupili. Ovo je napisala tražeći pomoć:

„Poštovanje, kolege. Imala sam juče situaciju. Naime, imala sam pismeni zadatak. Pregledala sam pismene i primijetila da postoji bar 10 identičnih sastava, a ostatak su varijacija na temu, ali to je to... Provjerila sam i vidjela da je prepisano sa ‘Čet Dži-Pi-Tija’.

Da li ste imali takvu situaciju ili ako niste, kako biste postupili?

P. S. teme su bile u laptopu koji je kolega zaboravio u učionici. Pretpostavljam da su tada vidjeli. Hvala“, napisala je pomenuta profesorka na društvenoj mreži Fejsbuk u grupi „Profesori srpskog jezika i književnosti“.

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A onda su ispod njene objave počeli da se nižu komentari korisnika zainteresovanih za ovu temu, od kojih su neki smatrali kako profesorka ipak đacima ne može ništa, jer je mnogo njenih propusta.

Pored ovakvih bilo je i onih koji smatraju da ne treba preduzimati nikakve radikalne mjere, te da je najbolje samo ponoviti pismeni sa drugim temama.

Zatim se javio i jedan gospodin, čini se, kolega gore pomenute profesorke, a koji kaže da je korišćenje vještačke inteligencije danas učestala pojava, ali i da se rješava vrlo jednostavno.

„Koleginice, to je učestala pojava i rješava se vrlo jednostavno tako što vam prije početka izrade pismenog zadatka učenici predaju telefone“, napisao je on.

Direktor Saković: Podijeliti svima jedinice

Direktor Prve ekonomske škole u Beogradu, Milibor Saković, govorio je za Telegraf.rs šta misli o cjelokupnom ovom događaju, kao i kako bi on postupio da sazna da su njegovi đaci masovno koristili vještačku inteligenciju, odnosno, varali za vrijeme testa.

Kako je na početku istakao, korišćenje vještačke inteligencije za izradu školskih zadataka predstavlja svojevrsnu vrstu prevare u ocjenjivanju, a iako danas postoji mnoštvo alata, poput Mat Dži-Pi-Tija koji bez ikakvih problema rješava matematičke zadatke, postoje i softveri koji mogu otkriti da li je neki rad generisan ili ga je učenik uradio samostalno.

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„U svojoj školi do sada nisam imao takvih situacija, osim jedne sumnje na konkursu za Svetosavsku akademiju, ali smo detaljnom provjerom utvrdili da Čet Dži-Pi-Ti ipak nije bio korišćen. Ova situacija koju je imala profesorka srpskog jezika dodatno opravdava inicijativu za zabranu mobilnih telefona na časovima. Telefoni više nisu problem samo zato što učenicima odvlače pažnju i ometaju nastavu, već i zbog zloupotrebe tehnologije. Visokoobrazovne institucije su ranijih godina pribjegavale postavljanju Faradejevog kaveza kako bi blokirale mreže tokom ispita, mada je danas to mnogo teže kontrolisati. Sa pojavom pametnih naočara sa kamerama i minijaturnih slušalica, prepisivanje je postalo gotovo neprimjetno onome ko nema dovoljno iskustva i saznanja o tome šta se sve koristi“, priča pomalo neutješno direktor Saković.

U srednjim školama je problem, kako priča, donekle manji jer profesori nakon godinu dana već dobro poznaju kapacitete svojih učenika.

„Ako neko odjednom drastično iskoči iz svog uobičajenog nivoa, uvijek postoji mogućnost da je zaista naučio, ali i opravdana sumnja da je prepisivao. U takvim situacijama znanje treba provjeriti na adekvatan način koji to može da utvrdi. To je praksa i na fakultetima. Kada se posumnja u autentičnost nekog rada, student se pozove da ga usmeno odbrani“, pojašnjava dalje Saković.

U konkretnom slučaju profesorke srpskog jezika, gdje su svi učenici predali identične pismene sastave jer su očigledno koristili isti program Čet Dži-Pi-Ti, rješenje je, smatra sagovornik, ponavljanje zadatka.

„Ako je riječ o redovnoj nastavi, pismenom zadatku ili kontrolnoj vježbi, svima bih podijelio jedinice, jer se jasno vidi da su radovi prepisani. Prema zakonu o ocjenjivanju rad bi nakon toga morao da se ponovi, ali uz mnogo strože dežurstvo i obavezno ostavljanje mobilnih telefona van učionice. Zbog toga snažno podržavam inicijativu Zaštitnika građana da se zabrani unošenje mobilnih telefona u školske zgrade, što sam i sam predlagao još ranije. Kod nas je teško uvesti bilo kakvu zabranu, a da vas odmah ne proglase najgorim na svijetu, ali to je neophodan preduslov da se stvari promijene. Možda bi tada djeca ponovo počela da komuniciraju. Danas imamo situaciju da na ekskurzijama sjede jedni pored drugih i, umjesto da razgovaraju, oni se dopisuju preko telefona. To je prilično tužna i opasna slika digitalnog svijeta koji je zamijenio onaj realni“, govori na kraju direktor Saković.