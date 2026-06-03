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Misterija u Njujorku: Grupe ljudi tokom noći ulaze u kanalizacioni sistem grada - niko ne zna šta rade

Autor:

ATV
03.06.2026 07:37

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Мистерија у Њујорку: Групе људи током ноћи улазе у канализациони систем града - нико не зна шта раде
Foto: AKI AUTO CARE via AP

Policija u Njujorku istražuje nekoliko slučajeva u kojima su grupe ljudi noću ulazile i izlazile iz kanalizacionih tunela kroz šahtove u Bruklinu i Kvinsu.

Zabilježena najmanje tri slučaja

Sigurnosne kamere zabilježile su najmanje tri takva incidenta.

U jednom snimku, nastalom rano u petak u dijelu Vilijamsburga u Bruklinu, iz šahta nasred raskrsnice izašlo je oko sedam ljudi, dok su prolazili automobili. Neki su nosili lampe na glavi i alate koji su ličili na lopate, a jedna osoba je umalo završila pod vozilom dok se izvlačila na ulicu.

U drugom slučaju, oko sedam ljudi pojavilo se oko dva časa iza ponoći iz šahta u mirnoj ulici u bruklinskom naselju Grejvsend.

Potom su prišli parkiranim automobilima i iz njih uzeli čistu odjeću kako bi se presvukli. Policija navodi da je ta grupa u kanalizaciju ušla oko 23 časa, što znači da su pod zemljom mogli provesti tri časa.

Treći incident zabilježen je 5. maja u Kvinsu, gdje su tri osobe u vodootpornoj zaštitnoj opremi otvorile poklopac šahta i spustile se u kanalizaciju.

Posljednja osoba potom je zatvorila poklopac dok su automobili prilazili i usporavali.

"Naumili nešto loše“.

Vlasnik radionice za detaljno čišćenje automobila Aki Jakupović rekao je da su kamere njegove radnje snimile grupu u Kvinsu i dodao da vjeruje da su „naumili nešto loše“.

Gradsko Odjeljenje za zaštitu okoline saopštilo je da je pregledalo kanalizaciju na obje lokacije u Bruklinu i utvrdilo da infrastruktura nije oštećena, dok je slučaj u Kvinsu još pod istragom.

Portparol odjeljenja Rob Volejša upozorio je da je ulazak u kanalizaciju ilegalan i izuzetno opasan. Naveo je da kanalizacioni sistemi mogu sadržavati otrovne i potencijalno smrtonosne gasove, nestabilne površine, rizik od poplava i skučen prostor.

Policija je saopštila da zasad ne vidi prijetnju po javnu bezbjednost, da nema prijavljenih povreda ni hapšenja, te da istraga traje, prenosi Kliks.

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Tagovi :

kanalizacija Njujork

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kanalizacija

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