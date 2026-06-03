Misterija u Njujorku: Grupe ljudi tokom noći ulaze u kanalizacioni sistem grada - niko ne zna šta rade

Policija u Njujorku istražuje nekoliko slučajeva u kojima su grupe ljudi noću ulazile i izlazile iz kanalizacionih tunela kroz šahtove u Bruklinu i Kvinsu.

Zabilježena najmanje tri slučaja

Sigurnosne kamere zabilježile su najmanje tri takva incidenta.

U jednom snimku, nastalom rano u petak u dijelu Vilijamsburga u Bruklinu, iz šahta nasred raskrsnice izašlo je oko sedam ljudi, dok su prolazili automobili. Neki su nosili lampe na glavi i alate koji su ličili na lopate, a jedna osoba je umalo završila pod vozilom dok se izvlačila na ulicu.

🚨 ALARMING!! Surveillance footage captured two separate groups of men illegally entering and exiting New York City sewer manholes in Brooklyn overnight, carrying tools and gear — No arrests have been made@FBIDirectorKash @FBI @DHSgov #PublicSafety #NationalSecurity pic.twitter.com/NSSTAni2yt — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) June 1, 2026

U drugom slučaju, oko sedam ljudi pojavilo se oko dva časa iza ponoći iz šahta u mirnoj ulici u bruklinskom naselju Grejvsend.

🚨Who Are the Men Emerging From New York's Sewers at 2 A.M.?



Videos showing random groups of men climbing out of New York City manholes in the middle of the night have gone viral, and of course the internet has filled in the blanks.



The NYPD says there's no threat to the public… pic.twitter.com/khQbkJBOGe — Skywatch Signal (@UAPWatchers) June 2, 2026

Potom su prišli parkiranim automobilima i iz njih uzeli čistu odjeću kako bi se presvukli. Policija navodi da je ta grupa u kanalizaciju ušla oko 23 časa, što znači da su pod zemljom mogli provesti tri časa.

Mole people? Crocodile catchers? Mario brothers? A series of bizarre sightings of people popping in and out of #NewYorkCity’s vast subterranean sewer system has the city wondering what exactly is going on, with police now probing the underground mystery. pic.twitter.com/e6LbRJHAGi — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) June 2, 2026

Treći incident zabilježen je 5. maja u Kvinsu, gdje su tri osobe u vodootpornoj zaštitnoj opremi otvorile poklopac šahta i spustile se u kanalizaciju.

Posljednja osoba potom je zatvorila poklopac dok su automobili prilazili i usporavali.

"Naumili nešto loše“.

Vlasnik radionice za detaljno čišćenje automobila Aki Jakupović rekao je da su kamere njegove radnje snimile grupu u Kvinsu i dodao da vjeruje da su „naumili nešto loše“.

Gradsko Odjeljenje za zaštitu okoline saopštilo je da je pregledalo kanalizaciju na obje lokacije u Bruklinu i utvrdilo da infrastruktura nije oštećena, dok je slučaj u Kvinsu još pod istragom.

Portparol odjeljenja Rob Volejša upozorio je da je ulazak u kanalizaciju ilegalan i izuzetno opasan. Naveo je da kanalizacioni sistemi mogu sadržavati otrovne i potencijalno smrtonosne gasove, nestabilne površine, rizik od poplava i skučen prostor.

Policija je saopštila da zasad ne vidi prijetnju po javnu bezbjednost, da nema prijavljenih povreda ni hapšenja, te da istraga traje, prenosi Kliks.