Srbin izazvao talačku krizu: Prvi snimci drame u Dortmundu

U Dortmundu se odvija prava drama sa jednim državljaninom Srbije u glavnoj ulozi koji je nakon haosa u restoranu izazvao talačku krizu.

Kako javljaju njemački mediji, on je poslije haosa koji je napravio u jednom restoranu pucao na policajca i zabarikadirao se u jednoj kući, gdje kao taoce drži dvoje djece.

Kako javlja "Bild", sve je počelo tako što je dotični državljanin Srbije, čiji identitet još nije poznat, prvo napravio haos u jednom restoranu, u kom je goste prskao biber sprejom i udarao ih palicom.

Kako je otišao iz restorana seo je u automobil i zaputio se do kuće u kojoj se sada nalazi.

U jednom trenutku, a po pozivu jedne žene, policija je došla do kuće. Srbin je izašao i zapucao na jednog policajca, koji je srećom preživeo jer je nosio pancir.

Potom se državljanin Srbije zabarikadirao u kuću sa dvoje djece.

Na lice mjesta su stigle jake policijske snage predvođene specijalcima, kao i pregovarači koji su ušli u kući kako bi pokušali da nagovore Srbina da se preda, prenosi "Telegraf".

Policija je dovela i psa, koji bi u nekom trenutku mogao da bude poslat u kuću ako pregovori ne urode plodom.

Policija trenutno ispituje jednu ženu u blizini kuće u kojoj se Srbin zabarikadirao. Pretpostavlja se da bi ona mogla da bude njegova partnerka, ali ta informacija nije potvrđena.