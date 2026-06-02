Sudar zime i ljeta, grad doslovno ''progutan''

Grad Harbin u sjeveroistočnoj kineskoj pokrajini Hejlongđang pogodili su u nedjelju oko 17 časova izuzetno jaki vjetrovi i razorna peščana oluja.

Udari vjetra dostizali su jačinu do čak 13. stepena po Boforovoj skali, odnosno brzine između 134 i 149 kilometara na čas, dok je vidljivost u pojedinim gradskim područjima pala na manje od 100 metara.

Snažni orkanski vetrovi nosili su ogromne količine pijeska i prašine kroz gradske četvrti i nakratko pretvorili dan u gotovo potpuni mrak, javila je kineska državna televizija CCTV, a prenosi "Global Tajms".

Harbin, the capital of northeastern China's Heilongjiang Province, was hit by a rare and intense sandstorm as a towering wall of dust, estimated to be around 100 metres high, swept across the city, rapidly reducing visibility and plunging parts of the area into darkness. pic.twitter.com/pD91H3Snoz — Daily Evening news (@d_evening_news) June 2, 2026

Jedan stanovnik je rekao da ovakvo ekstremno vrijeme nije viđeno u regionu skoro 40 godina.

Nagli skok temperature stvorio atmosfersku bombu

Tokom dana, pod uticajem snažnog i suvog toplog vazduha, temperature širom Hejlongđanga naglo su porasle, dok su vjetrovi istovremeno dobijali na intenzitetu.

Maksimalne temperature u većem dijelu ove pokrajine premašile su 30 stepeni Celzijusa. U samom Harbinu, megapolisu koji sa svojom okolinom broji gotovo 10 miliona stanovnika, živa u termometru dostigla je čak 35,3 stepena.

Ovakav ekstremni skok omogućio je nakupljanje velike količine nestabilne energije u atmosferi, objasnila je Džao Ling, glavna prognostičarka Pokrajinske meteorološke opservatorije Hejlongđanga.

Oko 15 časova, snažna i gusta hladna vazdušna masa brzo se pokrenula sa zapada ka istoku, izazivajući eksplozivno oslobađanje te nestabilne energije.

Ovaj proces doveo je do formiranja linijskog olujnog sistema poznatog kao skvol-linija (kvazilinearni konvektivni sistem).

To je uzrokovalo nagli i dramatičan razvoj oblačnosti u centralnim i zapadnim dijelovima pokrajine, uključujući i samo urbano područje Harbina, zbog čega se nebo potpuno zamračilo.

On the afternoon of May 31, a dashcam captured a spectacular scene in the suburbs of Harbin, Heilongjiang Province, where a sandstorm instantly turned the sky black. pic.twitter.com/RoUjetqleD — Jim (@yangyubin1998) June 1, 2026

Jak vjetar je sa ogoljenog i suvog poljoprivrednog zemljišta podigao površinski sloj tla, što je rezultiralo pojavom masivnog zida od prašine.

Na snimcima koje su prestravljeni građani pravili sa krovova stambenih zgrada, vidi se apokaliptični, džinovski oblak pijeska kako polako guta solitere i artilerije grada.

Sudar zime i ljeta u maju

Pješčane i prašnjave oluje u ovom dijelu Kine tokom mjeseca maja predstavljaju izuzetno rijetku i neuobičajenu pojavu.

Sin Sin, glavni meteorološki analitičar televizijskog kanala Čajna Veder TV, istakao je da su se u nedjelju ka istoku istovremeno pomijerali visinski dolinski sistem i prizemni ciklon, koji su zahvatili istočni dio Unutrašnje Mongolije i sjeveroistočnu Kinu, stvarajući snažan frontalni sistem.

Prema njegovim riječima, temperaturni kontrast prije i poslije prolaska ovog fronta bio je nezapamćen.

"To je bilo kao da se hladan vazduh gotovo zimskog intenziteta direktno sudario sa toplim vazduhom ljetnjeg intenziteta, zbog čega su i vjetrovi i prateća konvekcija bili izuzetno snažni", slikovito je opisao Sin, dodajući da je taj sudar svetova izazvao razorne grmljavinske procese, sevanje munja i olujne vjetrove.

Ma Đun, direktor Instituta za javne i ekološke poslove, izjavio je za "Global Tajms" da ključnu ulogu u ovoj anomaliji igraju snažni jugozapadni vjetrovi.

Kako su ti vjetrovi prelazili preko izrazito suvih i pjeskovitih oblasti, poput zapadnog dijela susjedne pokrajine Đilin, površinska prašina se bez ikakvog otpora podigla u visoke slojeve atmosfere i potom velikom brzinom transportovala ka Hejlongđangu.

Blokada grada i hitne intervencije

Zbog ovih ekstremnih vremenskih prilika, Harbin je pretrpio ozbiljnu materijalnu štetu.

Wall Of Dust Engulfs Chinese City



A strong storm swept through the northeastern Chinese city of Harbin, bringing wind gusts and a wall of dust that darkened skies. pic.twitter.com/ahlYdeWZ1J — The Epoch Times (@EpochTimes) June 2, 2026

U mnogim dijelovima grada vjetar je čupao vijekovna stabla iz korijena, koja su padala i uništavala parkirane automobile, a polomljeni su i pojedini elektroenergetski vodovi visoke voltaže, ostavljajući stotine domaćinstava u mraku.

Lokalne komunalne službe, ekipe za održavanje zelenih površina i inženjeri elektrodistribucije nalaze se na terenu u stanju maksimalne pripravnosti.

Sprovede se hitne mjere na uklanjanju oborenog drveća, raščišćavanju blokiranih saobraćajnica i hitnoj obnovi napajanja električnom energijom kako bi se život u ovom milionskom gradu što pre vratio u normalu.