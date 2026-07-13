Desingerica opleo po Zorici Brunclik: Evo šta je rekao o poznatoj pjevačici

Sada je sumirao utiske poslije finala Pinkovih zvezda kada je najviše pažnje privukao njegov komentar o koleginici Zorici Brunclik.

On je na početku otkrio kakva je procedura kada završi nastup i zbog čega mora doslovno da bježi.

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– A, neee, to je uobičajena procedura, kad mi dođe auto tu bude brda ljudi i onda se oni onako sakupe da ne možeš da uđeš i zato imamo ekipu za evakuisanje…Imamo ekipu koja odvuče ljude, jer oni misle neko se pokriva i onda oni krenu na jednu stranu, a ja krenem kroz šumu i izađem na drugi ulaz – rekao je Desingerica kroz smijeh.

Reper je pomenuo i “Pinkove zvezde” i otkrio da se uvrijedio jer mu niko nije čestitao pobjedu, ali da je siguran da je “pečatirao” čitav žiri, prenosi Telegraf.

– Malo sam se razočarao što se toga tiče, malo sam to lično primio, ali.. Ja bih čestitao svakome, ja to sve drugačije gledam cijeli taj biznis i sve. Prosto možda su se osjetili tako, ili možda se cijelu sezonu osjećaju poraženo, a ovo je samo pečatiranje – istakao je on.

Na pitanje zbog čega misli da su se članovi žirija cijelu sezonu osjećali poraženo, Despić je počeo da provocira:

– Pa zato što sam ja tata bajo, zato što nisu bolji od mene – rekao je pjevač.

On je zatim opleo po Zorici Brunclik, te rekao da je sve ono što je pričala o sebi, i njenoj veličini – palo u vodu.

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"Mnoo sam se razočarao"

– To sam vidio naknadno i mnogo sam se razočarao, jer je pogotovu ona neko ko priča da je ona, znaš, pa ako si to što pričaš onda se pruži ruka i kaže se “bravo”. Mislim, došli smo do kraja, što smo se akali, akali cijelu sezonu borili. Sve što pričaš da si veličina, sve to na kraju padne u vodu, sa nekim tako ispadom, ja sebi ne bih dozvolio nikad to – rekao Desingerica, pa na kraju dodao:

To je možda vaspitanje, iz kuće to ide.

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Na pitanje da li će se možda osvetiti sljedeće sezone, on kaže:

– Ja sam kroz cijeli projekat pokazao da je neko ko nije sujetan i ko nije, stvarno se radujem svačijem uspjehu i ja sam tu za zajednički uspjeh, eto. To što se mi međusobno čekamo, ja to nikad nisam prenosio na kandidate što nije slučaj kod ostalih - istakao je on.