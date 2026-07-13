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Tramp odlučio: Naknada od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 19:49

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Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će Sjedinjene Države ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz Ormuski moreuz.

Tramp je pojasnio da će to biti nadoknada za troškove osiguranja bezbjednosti tog strateškog plovnog puta u tom nestabilnom dijelu svijeta, dok će istovremeno ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova i njihovih klijenata

Tramp je naveo da je Ormuski moreuz otvoren i da će ostati otvoren "sa ili bez Irana", te da će proces uspostavljanja tog sistema početi odmah.

Ормуски мореуз

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"Ponovo uspostavljamo iransku blokadu, nazvanu tako zato što sprečava samo iranske brodove ili njihove klijente da ulaze ili izlaze. Sve druge zemlje imaće pravično i otvoreno korišćenje moreuza", napisao je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži "Trut sošl".

Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte, nalazi se u središtu pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana zbog pitanja slobode plovidbe tim prolazom, prenosi Srna.

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