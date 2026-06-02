Neviđena nezgoda: Upala u šaht, on se zatvorio

Žena ide ulicom zagledana u telefon i odjednom - upada u šaht! To se dogodilo Fabijani Rozi, 33-godišnjoj Brazilki.

Da nevolja po Fabijanu bude veća, ona je zgazila na naizgled zatvoren šaht, poklopac se otvorio, a kada je ona upala - on se zatvorio.

Srećom po nju, toj sceni svjedočio je motociklista koji joj je odmah pritekao u pomoć i izvadio iz šahta.

"Mislila sam da ću umrijeti", rekla je Fabijana za lokalne medije u Brazilu.

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Oglasile su se i vlasti Rio de Žaneira, navodeći da poklopac šahta nije stajao po propisima, jer su nekoliko sati prije pada žene lopovi pokušali da ukradu kablove, pa su ga ostavili djelimično otvorenim.