Neviđena nezgoda: Upala u šaht, on se zatvorio

Autor:ATV
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Žena ide ulicom zagledana u telefon i odjednom - upada u šaht! To se dogodilo Fabijani Rozi, 33-godišnjoj Brazilki.
Da nevolja po Fabijanu bude veća, ona je zgazila na naizgled zatvoren šaht, poklopac se otvorio, a kada je ona upala - on se zatvorio.
Srećom po nju, toj sceni svjedočio je motociklista koji joj je odmah pritekao u pomoć i izvadio iz šahta.
"Mislila sam da ću umrijeti", rekla je Fabijana za lokalne medije u Brazilu.
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Oglasile su se i vlasti Rio de Žaneira, navodeći da poklopac šahta nije stajao po propisima, jer su nekoliko sati prije pada žene lopovi pokušali da ukradu kablove, pa su ga ostavili djelimično otvorenim.
A woman accidentally fell into a sewer and became trapped after the manhole cover closed on her in Rio de Janeiro, Brazil pic.twitter.com/caLXGWnPYx— Surajit (@surajit_ghosh2) June 2, 2026
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